Unión Europea lanza salvavidas económico para América Latina

Mientras que el gobierno de México afirma que no habrá rescates a empresas, la Unión Europea (UE) lanza un salvavidas más allá de las fronteras comunitarias para apoyar a firmas y grupos vulnerables en aprietos por la pandemia del Covid-19.

La respuesta europea está dotada de 15.6 mil millones de euros y busca brindar apoyo a socios en 100 países, incluyendo México. "De ninguna manera los recursos son exclusivamente para empresas europeas, pueden también ser empresas mexicanas o autoridades públicas para financiar proyectos específicos", explicó a EL UNIVERSAL una fuente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), instancia que contribuye con un tercio de los dineros del paquete.

El funcionario del banco de la UE explicó que los fondos pueden ser accesibles en forma de préstamos o ayuda, conforme a los acuerdos de cooperación existentes.

Según la Comisión Europea, del total, 918 millones serán destinados a América Latina. La prioridad será contribuir a reforzar las inversiones urgentes en sanidad y aquellas dirigidas a mantener el empleo y los medios de subsistencia en los sectores más amenazados por el impacto económico y social del coronavirus.

También habrá recursos para la capacitación de expertos, el desarrollo de capacidades de monitoreo epidemiológico y organizaciones regionales de salud. Habrá un enfoque particular en las personas más vulnerables, incluyendo migrantes, refugiados y desplazados internos, y en el reforzamiento de la estrategia digital y ambientalista europea.

Los recursos serán liberados de manera inmediata y podrán llegar con rapidez al activarse un procedimiento acelerado. Los fondos, de ser necesario, pueden ir acompañados de transferencia de experiencia técnica y conocimientos financieros.

La responsable de la actividad del BEI en América Latina, Emma Navarro, afirma que el organismo ya está trabajando en la identificación de proyectos prioritarios en la región.

"La expansión del Covid19 ha generado una crisis global sin precedentes que exige una respuesta rápida y contundente. Con la iniciativa de 5 mil 200 millones de euros que hemos lanzado queremos apoyar de forma inmediata inversiones urgentes para que nuestros socios fuera de Europa puedan reforzar sus sistemas sanitarios e impulsar la recuperación económica", sostiene Navarro.

"América Latina y el Caribe, regiones prioritarias para la actividad del Banco, seguirán recibiendo nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Debemos unir fuerzas en la lucha contra el Covid-19".

El BEI prestó apoyo económico a proyectos en Latinoamérica por 817 millones de euros en 2019, en el rubro de la eficiencia energética, el desarrollo de infraestructura y la pequeña y mediana empresa. En 2018 financió en México el mayor proyecto de energía solar en el continente americano, aportando 74 millones de euros para la construcción de tres plantas en Guanajuato y Coahuila.

Con motivo de la presentación de la respuesta al coronavirus fuera de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, destacó que el virus no conoce fronteras y constituye un desafío que requiere de una fuerte cooperación internacional. "La Unión está trabajando incansablemente para combatir la pandemia. Todos sabemos que sólo juntos podemos detener la propagación mundial del coronavirus", aseguró.

En la misma línea se manifestó el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. Sostuvo que el Covid-19 "es una lucha global que ganaremos o perderemos juntos. La cooperación y los esfuerzos conjuntos a nivel internacional y las soluciones multilaterales son el camino a seguir".

La Comisaria Europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, precisó que mientras el coronavirus amenace vidas en algún lugar del planeta, nadie estará a salvo.