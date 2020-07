Urge un golpe de timón económico: CEESP

Si el gobierno federal quiere evitar una catástrofe tanto en la actividad productiva como en lo social, se requiere un golpe de timón en la política económica, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Si se quiere tener un crecimiento que tenga bases sólidas y duraderas se necesita una política clara y decidida que mitigue los efectos de la crisis en la planta productiva y en el empleo, explicó el organismo.

"La economía repuntará en 2021, pero será resultado de un repunte automático y no de una recuperación de la dinámica económica. Ir más allá requiere ajustes importantes que no se han logrado en muchos años. Ahora es más urgente que nunca llevar a cabo estos cambios para evitar una catástrofe económica y social, y concretar los objetivos de crecimiento y empleo productivo para todos".

En su análisis semanal, el CEESP detalló que salir de la crisis económica en México, que inició desde mediados de 2018 y se recrudeció con el Covid-19, requiere de ofrecer "certidumbre económica que estipule reglas claras para hacer negocios, sin la posibilidad de que sean manipuladas a capricho por ninguna autoridad, en un ambiente de seguridad y nula impunidad".

Si se hace se tendría un estímulo a la inversión productiva y a la posibilidad de crear más empleos de calidad, es decir, aquellos que sean mejor remunerados y que impliquen tiempo completo, a fin de que los hogares vean beneficios y que se reduzcan los niveles de desigualdad.

"Recuperar lo perdido por la crisis sanitaria no será fácil. Será complicado revertir el debilitamiento de la inversión y el consumo generado por la incertidumbre tras un episodio de actividad económica históricamente contraída", añadió el organismo.

Además, informó que si se logra atraer inversiones y generar empleos se rescatará el bono demográfico, que conforman los jóvenes que entran a la fuerza laboral, porque se corre el riesgo de perder esa ventaja.