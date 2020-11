Usuarios denuncian que Interjet cancela vuelos sin avisar

Este sábado, Interjet volvió a cancelar vuelos sin previo aviso. La aerolínea dejó a varios pasajeros varados en Mérida a medio día. En su cuenta de Twitter, la pasajera @PauChaveez comentó que la aerolínea canceló su vuelo en Mérida una hora antes de la salida programada y será hasta el lunes cuando se podrá reanudar su vuelo.

"Amigos no vuelen con @interjet, me acaban de dejar en Mérida y me avisaron que se canceló mi vuelo hace una hora (yo salía 12:30) y que hasta el lunes, pero que ellos ni me van a hospedar en ningún lado ni me pueden volar con alguien más, ósea que es mi problema y no de ellos", expuso.

Hace algunas semanas, la Profeco advirtió a los consumidores del riesgo que representa comprar boletos de Interjet, pues la aerolínea no puede garantizar su servicio debido a su situación financiera. Hasta el momento, el área de Relaciones Públicas de la aerolínea no tiene información oficial sobre la cancelación de vuelos este fin de semana.