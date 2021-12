Usuarios reportan nueva falla en servicios de BBVA México

Este viernes, usuarios de BBVA México reportaron de nueva cuenta fallas en la aplicación del banco, con lo que en el transcurso de la tarde no podían realizar transferencias, entre otras operaciones.

"Servicio no disponible. En BBVA estamos mejorando para ti. Creciendo e integrando a nuestra infraestructura servicios innovadores que mejorarán tu experiencia en nuestra app BBVA México. Por este proceso de mantenimiento el servicio no está disponible. Restableceremos el funcionamiento lo más pronto posible. ¡Gracias por tu comprensión!", dice uno de los mensajes que arroja la aplicación al momento de intentar realizar operaciones.

En redes sociales, los usuarios del banco más grande que opera en México han reportado los inconvenientes, sin que hasta este momento el banco haya determinado una hora para reanudar el servicio. "Otra vez @BBVA_Mex ???? me urge hacer una transferencia", dice una de las quejas de sus usuarios en redes sociales. Los clientes del banco han compartido también capturas de pantalla sobre los mensajes de error que arrojan los servicios del banco, tanto en la aplicación como en banca por internet.