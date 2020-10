Vales de despensa se recuperan después de "golpe" por Covid-19

Después de que el confinamiento estricto a mitad del año paralizó las actividades económicas, la dispersión de vales de despensa electrónicos se ha recuperado y espera cerrar el año en los mismos rangos observados en 2019.

"En despensa estamos sin grandes cambios respecto del año pasado, por la importancia que tiene el producto. Lo que sí vimos fue una baja en 10% en combustible, porque no se movían las flotillas, no había razón de estar dispersando y lo mismo restaurante. Se vio disminuida porque estaban cerrados".

"Ya sentimos un retorno del tema económico y vamos a los rangos de 2019", dijo el director de marketing y producto de Up Sí Vale, Charles Chamouton. La empresa detalló que hasta el momento cuenta con poco más de 5 millones de tarjetahabientes y que a través de la dispersión de los vales de despensa electrónicos, alcanza una derrama de más de 40 mil millones de pesos, los cuales benefician a más de 20 millones de mexicanos.

"Hubo muy poca pérdida completa de clientes. Entendieron que el beneficio de despensa es muy importante para el colaborador. Tuvimos algunos casos de gente que dejó de dispersar parte de su plantilla, disminuyó un poco el valor que dispersaban pero fue la excepción", explicó al directivo. Ante el cierre de año, con un escenario donde se espera que no haya fiestas de fin de año como medida de prevención en la contingencia sanitaria, la firma impulsa que las empresas incentiven a sus empleados a través de los vales de despensa.

Según Up Sí Vale, 9 de cada 10 colaboradores afirma que recibir algún tipo de incentivo o reconocimiento de su empresa al finalizar el año, lo haría sentirse más motivado y por ende más productivo en su trabajo. En tanto la posibilidad de utilizar las tarjetas digitales con vales de despensa en comercio electrónico provocaron que durante 2020 las compras en plataformas digitales que antes eran algo atípicas en este segmento, crecieran de un 1% a un 5%, con lo cual se realizaron 350 mil transacciones en comercio electrónico de lo que va del año contra 120 mil en el mismo periodo del año pasado.