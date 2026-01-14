Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La venta del 25% de Banamex por parte de Citi al empresario mexicano Fernando Chico Pardo ocurrió en tiempo récord y contó con el apoyo del gobierno mexicano, dijo la directora global de Citi, Jane Fraser.

"Obtuvimos un excelente resultado para todas las partes involucradas con el cierre acelerado de la participación del 25% a Fernando Chico Pardo. El gobierno mexicano ha apoyado mucho, tanto en público como en privado, en nuestro camino a seguir, como a Fernando, el inversionista principal. Y creo que lo vimos con el cierre récord de esa participación. Normalmente, tomaría de 9 a 12 meses. Estamos muy satisfechos con eso", dijo la directiva.

En conferencia telefónica con analistas sobre los resultados financieros de Citi al cuarto trimestre de 2025, Fraser explicó que están considerando activamente la venta de participaciones adicionales más pequeñas de Banamex, a medida que se acerque la salida al mercado con la Oferta Pública Inicial (OPI), de la cual aún no hay fecha.

"Como ya dijimos, el calendario y la estructura de lo que hagamos dependerán de varios factores. Esto incluye las condiciones del mercado, con el objetivo final de maximizar el valor para los accionistas. Pero esa participación del 25% que acabamos de cerrar es una posición inicial mucho mayor de lo que sería si hubiéramos salido a bolsa. Así que creo que habrá participaciones más pequeñas, y seguiremos a partir de ahí", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de topar a 10% los intereses que cobran las tarjetas de crédito a sus usuarios, Fraser dijo que los bancos no se verían impactados, pero sí repercutirá sobre los consumidores.

"Un límite en las tasas no es algo que podamos apoyar. Creo que la recepción en el Congreso también parece menos entusiasta, por lo que pudimos observar. Y para que quede claro, el impacto para nosotros y otros bancos sería insignificante comparado con el grave impacto en el acceso al crédito y en el gasto de los consumidores en todo el país. Estas medidas simplemente no funcionan como se esperaba", dijo.

La directiva recordó que en la administración del presidente Carter se implementaron controles de crédito para reducir costos, los cuales tuvieron un impacto severo en el mercado y fueron derogados rápidamente en dos meses.

Para contextualizar, añadió, los consumidores estadounidenses gastan 6 mil millones de dólares en sus tarjetas de crédito cada año. Y los saldos pendientes de tarjetas de crédito en EU. superan los 1.2 mil millones de dólares.

"Vemos esto, como lo han experimentado otros países al intentarlo, y también los estudios en EU. han demostrado que la gran mayoría de consumidores y empresas perderán el acceso a las tarjetas de crédito. Se verían obligados a buscar alternativas más depredadoras. Y solo los ricos tendrían acceso a las tarjetas de crédito, y nadie quiere eso. También veríamos algunos efectos dominó rebotando en los sectores minoristas, de viajes y hotelero, con un impacto mucho más amplio en el PIB", advirtió.