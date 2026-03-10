Venta de camiones pesados retrocede 39% en febrero

En febrero, la comercialización de camiones pesados del distribuidor al público en general se ubicó en 2 mil 303 unidades, un descenso de 39% en comparación con febrero del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ventas y producción de camiones pesados en México

En el acumulado al primer bimestre, se han comercializado 4 mil 376 camiones pesados, un 42.6% menos, el equivalente a 3 mil 254 vehículos menos que en el mismo periodo del año anterior.

Durante febrero todas las clases y segmentos de camiones pesados presentaron reducciones en su comparativa anual.

Por fuente de energía, el diésel se mantiene como el más solicitado por los consumidores con 4 mil 343 unidades, un 99% del mercado; le siguen los camiones eléctricos con 28 unidades y 0.64% del mercado; mientras que de camiones híbridos se vendieron solo tres unidades y a gas natural también se comercializaron solo dos unidades; mientras que a gasolina no hubo ninguna colocación.

Con estos resultados, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ajustó su pronóstico de venta anual a 39 mil 556 unidades, sin incluir autobuses foráneos que comercializan directamente las armadoras, el volumen de venta estimado representa una variación anual de 3.2% contra el año anterior.

Impacto de la guerra en Irán y revisión del T-MEC

Por su parte, Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), comentó que la guerra en Irán ha ocasionado un tobogán en los precios de los petrolíferos, por lo que están siguiendo el comportamiento del precio de los energéticos, ya que la mayoría de los camiones que venden son a diésel, pero el impacto dependerá de la duración del conflicto y la velocidad de navegación de los buques petroleros.

En cuanto a producción, se fabricaron 6 mil 974 camiones pesados en febrero, un 49% menos que en febrero del año anterior.

Y se exportaron 7 mil 849 unidades, un 32% menos que en febrero del año anterior.

En cuanto a las pláticas para la revisión del T-MEC previstas para iniciar el próximo 16 de marzo, Osorio comentó que como gremio están listos para iniciar conversaciones y prevén una revisión compleja, pero donde puede haber grandes oportunidades para fortalecer la integración regional y competitividad en Norteamérica.

"Consideramos prioritario preservar el T-MEC como un tratado trilateral. Tenemos confianza en que la revisión del tratado permitirá fortalecer a la industria de vehículos pesados.

"Vemos oportunidades en tres niveles: crecer las capacidades en componentes como casting de acero, atraer inversión extranjera en telemática y radios; y hay grandes oportunidades para desarrollar la proveeduría en los proveedores de segundo y tercer nivel en arneses y tornillería", apuntó el directivo de Anpact.