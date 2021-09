Viva Aerobus a Profeco: "boletos de avión no incluyen cobro TUA"

La aerolínea Viva Aerobús informó que los precios de boletos de avión que promociona no incluyen el cobro de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), ya que no es un impuesto, sino una tarifa que deben pagar los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios de los aeropuertos mexicanos.

En un comunicado la aerolínea indicó que la TUA sólo es recaudada por las aerolíneas a través de un convenio para ser entregada a los aeropuertos y "es posible desglosarla del costo del boleto de avión al ser un elemento independiente del mismo".

Esta mañana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que Viva Aerobus difundió publicidad engañosa al señalar que se puede volar a cualquier destino por 39 pesos, pues eso no cuesta "ni el Suburbano". "Sin embargo, con la letra muy chiquita que no se puede ver, dice: 'más TUA'. Esa es publicidad engañosa", indicó.

La aerolínea argumenta que separar el costo del boleto y la TUA le permite al pasajero conocer la diferencia entre el costo de su boleto de avión y el pago que requiere hacer por el uso de las instalaciones aeroportuarias, tarifa que no depende de la aerolínea. "La TUA en 2019 representó más de 60% del costo de la reservación del vuelo", detalló.

Respecto al procedimiento a iniciar por la Profeco, Viva Aerobus comentó que recabará la información correspondiente para dar contestación en tiempo y forma, reafirmando su disposición a un diálogo constructivo con las autoridades.