Viva Aerobus trasladará a 10 mil pasajeros al mes hacia Colombia

La aerolínea de bajo costo Viva Aerobus recibió la autorización para operar en Colombia a partir de agosto. La nueva ruta Ciudad de México-Bogotá iniciará operaciones el próximo 21 de agosto con dos vuelos a la semana y a partir del 15 de septiembre habrá un vuelo diario.

En un evento para dar a conocer la nueva ruta, Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, comentó que con esta nueva ruta estarán trasladando alrededor de 10 mil pasajeros al mes. El costo del boleto rondará los 100 o 120 dólares, dependiendo de la temporada. Zuazua destacó que esta ruta es una de las más largas de la aerolínea, por lo que anexaron 6 filas de asientos en la parte delantera del avión para quien desee comprar un boleto con un asiento reclinable de mayor comodidad.

"El factor determinante de un pasajero para viajar es el precio y el destino, pero si no les alcanza para el boleto no viajan. Nosotros queremos ser competitivos en precio para que el resto del dinero se lo gasten en el destino", comentó. Viva Aerobus cerrará el año con la operación de 51 aviones, de los cuales, 6 llegarán en el verano.

La ruta Ciudad de México-Bogotá se operará con un Airbus A320. Por su parte, Patricia Cárdenas Santamaría, embajadora de Colombia en México destacó que el país es el tercero con el mayor número de visitantes al país sudamericano después de Estados Unidos y Canadá. Además, México es el segundo país más importante para las aerolíneas colombianas después de Estados Unidos. Zuazua no descartó la posibilidad de hacer una alianza con una aerolínea colombiana como Viva Air para que los pasajeros que llegan desde México puedan conectar hacia otras ciudades colombianas.

Recientemente Colombia redujo el IVA para la compra de boletos de avión para incentivar el tráfico de pasajeros y creó seis zonas con potencial turístico. El mercado aéreo México-Colombia se ha posicionado entre los tres más importantes de América Latina en términos de tráfico de pasajeros, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, previo a la pandemia, el flujo de pasajeros entre ambos países superaba el millón y medio de personas al año.

En este contexto, ProColombia y Viva Aerobus también firmaron un convenio de colaboración para impulsar el turismo entre ambos países para promocionar destinos icónicos con la llegada de la aerolínea.