Volaris conmemora 20 años en México

Por El Universal

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Volaris conmemora 20 años en México

Ciudad de México.- La aerolínea Volaris celebra su 20 aniversario de operaciones en el país, periodo en el que ha transportado a 280 millones de personas.

Actualmente, su flota está integrada por 155 aviones y opera 254 rutas en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Cuando inició operaciones en 2006, la aerolínea contaba solo con dos aviones y cinco rutas desde y hacia Toluca.

"Nuestro propósito siempre ha sido abrir oportunidades. Cada vuelo representa a alguien que se reúne con su familia, descubre un destino o persigue una meta", dijo Enrique Beltranena, CEO y Fundador de Volaris.

En 2006, Volaris contaba con 249 embajadores y actualmente, la empresa le da empleo a más de 7 mil personas.

En los últimos años, Volaris firmó acuerdos de código compartido con Frontier, Iberia, Copa, Hainan Airlines y TAG para ampliar las opciones de conexión para sus clientes.

Además, recientemente lanzó iniciativas centradas en la experiencia de viaje como Premium Plus y Altitude by Volaris, su nuevo programa de lealtad.

La compañía renovó en 2025 su décima certificación IOSA, uno de los estándares más reconocidos de la industria, y su flota mantiene una edad promedio de 6.7 años, incorporando de manera continua aeronaves Airbus A320neo que reducen el consumo de combustible y las emisiones.

