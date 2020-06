Volkswagen informa la muerte de 17 trabajadores

Como bien sabemos, la pandemia de Covid-19 ha afectado a todos los sectores de la población mundial y México no ha sido la excepción. Muchas plantas de producción automotriz detuvieron sus actividades desde el pasado 30 de marzo, y apenas hace una semana algunas comenzaron a reanudar sus labores conforme a la "nueva normalidad".

En ese sentido Volkswagen, firma alemana que cuenta con plantas en los estados de Puebla y Guanajuato, se encuentra realizando un plan de reinicio de operaciones. Mediante un comunicado, la compañía mencionó que hasta el día de hoy no se han presentado brotes al interior de sus instalaciones. "Durante los más de 70 días de paro por la emergencia sanitaria, y una asistencia promedio del 5 por ciento del personal diariamente para actividades básicas de seguridad y mantenimiento, no se tiene conocimiento de ningún contagio hasta el día de hoy".

Por otra parte, el fabricante alemán informó, con respecto al personal que se mantuvo en sus hogares, se presentó el fallecimiento de 17 personas, de las cuales 10 perdieron la vida tras contagiarse de coronavirus y las otras 7 aún están en proceso de determinar las causas de su muerte. No obstante, hasta el momento aún existen nueve casos activos de Covid-19 y tres que están en espera de ser confirmados, así como nueve personas que ya fueron dadas de alta tras padecer la enfermedad.

La compañía informó que ninguno de los casos de contagio o fallecimientos se registró entre los trabajadores que asisten a la planta para realizar actividades básicas. Volkswagen contempla más de 100 medidas de higiene y prevención dentro de su plan de reinicio de actividades, así como un plan de contención y la implementación de cercos sanitarios para los empleados que acudan a las plantas con síntomas, con el objetivo de identificarlos a tiempo y evitar la propagación de la enfermedad.