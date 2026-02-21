Wall Street termina semana en verde

Nueva York.- Wall Street terminó la semana en verde tras el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que declaró ilegales los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y que impulsó los títulos relacionados con el comercio electrónico.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0.47%, hasta las 49,625 unidades; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.69%, para quedar en 6,909 puntos, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.9%, hasta los 22,886 enteros.

Por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes un avance del 0.83%, pese a ello cerró la semana con una pérdida del 0.06% y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 71,436.55 unidades, contrario a los mercados en el mundo y en especial a los de Estados Unidos que se apuntaron ganancias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.81% frente al dólar, al cotizar en 17.14 unidades por billete verde, frente a los 17.28 en la jornada anterior.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, los avances se debieron a un efecto rebote, luego de dos semanas consecutivas de pérdidas por el sector tecnológico", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.