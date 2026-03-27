Zozobra arrasa mercados

Nueva York.- Las acciones cayeron con fuerza el jueves y los precios del petróleo subieron, mientras la duda se volvió a apoderarse de Wall Street luego de una efímera esperanza sobre un posible fin de la guerra con Irán.

El S&P 500 cayó 114,74 puntos a 6.477,16 y está 7,2% por debajo de su máximo histórico establecido hace un par de meses. El promedio industrial Dow Jones cayó 469,38 a 45.960,11, y el compuesto Nasdaq se hundió 521,74 a 21.408,08.

Los mercados bursátiles también se desplomaron en gran parte de Asia y Europa. Son los últimos bandazos de los mercados financieros en una semana que comenzó con grandes esperanzas después de que el presidente Donald Trump dijo que se habían llevado a cabo conversaciones productivas sobre poner fin a la guerra. Pero Irán se negó a estar en marcha conversaciones directas y luego desestimó una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos que fue entregada a través de Pakistán.

El precio de un barril de crudo Brent subió 4,8% para cerrar en 101,89 dólares. Eso es más que aproximadamente 70 dólares antes de que comience la guerra. El crudo estadounidense de referencia subió 4,6 % a 94,48 dólares por barril. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó a 4,42% desde 4,33% a última hora del miércoles y desde apenas 3,97% antes de que comenzara la guerra.

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En los mercados bursátiles en el extranjero, el DAX de Alemania perdió un 1,5%, el Hang Seng de Hong Kong se hundió un 1,9% y el Kospi de Corea del Sur bajó un 3,2%. El Nikkei 225 de Japón tuvo una de las pérdidas más leves del mundo, de 0,3%.

Por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una pérdida del 1,65 %, luego de tres sesiones seguidas de avances, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 67.061,34 unidades, en una sesión con caídas en los mercados del mundo.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1 % frente al dólar, cotizando en 17,95 unidades por billete verde, frente a los 17,77 de la sesión anterior.