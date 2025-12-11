logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX

Acciones de seguridad en concierto de Bad Bunny llevan a la detención de 16 personas por reventa y apartar lugares en CDMX

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 08:52 p.m.
A
16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegados durante el concierto del cantante Bad Bunny del miércoles 11 de diciembre, detuvieron a 16 personas por presuntos actos de reventa de boletos y a 8 más por apartar lugares en la vía pública.

Los detenidos son cuatro mujeres y 12 hombres, entre ellos seis menores de edad, informó la SSC.

Los detenidos "al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o posiblemente apócrifos", confirmó la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado.

Mientras que los 8 sujetos que fueron detenidos por apartar lugares fueron remitidos ante un Juez Cívico por faltas administrativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La SSC aseguró que las detenciones forman parte de las acciones para la seguridad de los asistentes al evento en el Estadio GNP.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX
16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX

16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX

SLP

El Universal

Acciones de seguridad en concierto de Bad Bunny llevan a la detención de 16 personas por reventa y apartar lugares en CDMX

La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración
La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración

La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración

SLP

EFE

America Ferrera, embajadora de la OIM, visita el albergue CAFEMIN para concientizar sobre la situación de migrantes en la capital mexicana

Disney se convierte en socio de licencias de contenido para Sora, la herramienta de generación de videos de OpenAI
Disney se convierte en socio de licencias de contenido para Sora, la herramienta de generación de videos de OpenAI

Disney se convierte en socio de licencias de contenido para Sora, la herramienta de generación de videos de OpenAI

SLP

AP

El acuerdo entre Disney y OpenAI permitirá a los fans crear videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en Sora.

Madre de Ángela Aguilar la defiende de críticas en redes
Madre de Ángela Aguilar la defiende de críticas en redes

Madre de Ángela Aguilar la defiende de críticas en redes

SLP

El Universal

Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela Aguilar de comentarios hostiles en internet.