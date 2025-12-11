16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX
Acciones de seguridad en concierto de Bad Bunny llevan a la detención de 16 personas por reventa y apartar lugares en CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegados durante el concierto del cantante Bad Bunny del miércoles 11 de diciembre, detuvieron a 16 personas por presuntos actos de reventa de boletos y a 8 más por apartar lugares en la vía pública.
Los detenidos son cuatro mujeres y 12 hombres, entre ellos seis menores de edad, informó la SSC.
Los detenidos "al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o posiblemente apócrifos", confirmó la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado.
Mientras que los 8 sujetos que fueron detenidos por apartar lugares fueron remitidos ante un Juez Cívico por faltas administrativas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La SSC aseguró que las detenciones forman parte de las acciones para la seguridad de los asistentes al evento en el Estadio GNP.
no te pierdas estas noticias
16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX
El Universal
Acciones de seguridad en concierto de Bad Bunny llevan a la detención de 16 personas por reventa y apartar lugares en CDMX
La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración
EFE
America Ferrera, embajadora de la OIM, visita el albergue CAFEMIN para concientizar sobre la situación de migrantes en la capital mexicana
Disney se convierte en socio de licencias de contenido para Sora, la herramienta de generación de videos de OpenAI
AP
El acuerdo entre Disney y OpenAI permitirá a los fans crear videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en Sora.