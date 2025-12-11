Do Kwon sentenciado a 15 años por fraude en criptomonedas

NUEVA YORK (AP) — El exmagnate de las criptomonedas Do Kwon fue sentenciado el jueves a 15 años de prisión después de que un colapso de 40.000 millones de dólares reveló que su ecosistema de criptomonedas era un fraude. Las víctimas dijeron que el experto en tecnología financiera de 34 años convirtió su confianza en un arma para convencerlos de que la inversión, sostenida en secreto por inyecciones de efectivo, era segura.

Kwon, un graduado de Stanford conocido por algunos como "el rey de las criptomonedas", se disculpó después de escuchar a las víctimas, una en el tribunal y otras por teléfono, describir el impacto del fraude: ahorros que se evaporaron, organizaciones benéficas en la ruina y vidas destrozadas. Una persona le dijo al juez en una carta que contempló el suicidio después de que su padre perdió su dinero de jubilación en el esquema.

El juez Paul A. Engelmayer dijo en la audiencia de sentencia en el tribunal federal de Manhattan que la recomendación del gobierno de 12 años de prisión era "irrazonablemente indulgente" y que la solicitud de la defensa de 5 años era "totalmente impensable y salvajemente irrazonable". Kwon enfrenta una sentencia máxima de 25 años de prisión.

"Su delito causó que personas reales perdieran 40.000 millones de dólares en dinero real, no una pérdida en papel", le dijo Engelmayer a Kwon, quien estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje amarillo de prisión. El juez lo calificó como "un fraude de una escala épica y generacional" y dijo que Kwon tenía un "control casi místico" sobre los inversores y causó un "daño humano incalculable".

Más que las pérdidas combinadas en los casos FTX y OneCoin

Kwon se declaró culpable en agosto de cargos de fraude derivados del colapso de Terraform Labs, la firma con sede en Singapur que cofundó en 2018. La pérdida superó las pérdidas combinadas de los fraudes del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y del cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, dijeron los fiscales. Engelmayer estimó que podría haber 1 millón de víctimas.

Terraform Labs promocionaba su TerraUSD como una "stablecoin" confiable, un tipo de moneda típicamente vinculada a activos estables para evitar fluctuaciones drásticas en los precios. Pero los fiscales dicen que era una ilusión respaldada por inyecciones de efectivo externas que se derrumbó después de caer muy por debajo de su paridad con el dólar. El colapso devastó a los inversores en TerraUSD y su moneda hermana flotante, Luna, desencadenando "una cascada de crisis que arrasó los mercados de criptomonedas".

Kwon intentó reconstruir Terraform Labs en Singapur antes de huir a los Balcanes con un pasaporte falso, dijeron los fiscales. Permanece encarcelado desde su arresto en marzo de 2023 en Montenegro. Se le acreditaron 17 meses que pasó en la cárcel allí antes de ser extraditado a Estados Unidos.

Kwon acordó renunciar a más de 19 millones de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad. Sus abogados argumentaron que su conducta no se debía a la codicia, sino a la arrogancia y la desesperación. El juez rechazó la solicitud de Kwon de cumplir su condena en su natal Corea del Sur, donde también enfrenta enjuiciamiento y donde viven su esposa y su hija de 4 años.

"He pasado casi cada momento de los últimos años pensando en lo que podría haber hecho diferente y en lo que puedo hacer ahora para enmendar las cosas", le dijo Kwon a Engelmayer. Escuchar a las víctimas, aseguró, fue "angustiante y me recordó nuevamente las grandes pérdidas que he causado".

Personas y organizaciones benéficas en la ruina

Una víctima, hablando por teléfono, dijo que su esposa se divorció de él, sus hijos tuvieron que dejar de ir a la universidad y tuvo que regresar a Croacia para vivir con sus padres después de que el colapso de TerraUSD evaporó los ahorros de toda su vida familiar. Otro dijo que tiene que "vivir con la culpa" de haber persuadido a sus suegros y a cientos de organizaciones sin fines de lucro para que invirtieran.

Stanislav Trofimchuk dijo que la inversión de su familia cayó de 190.000 dólares a 13.000 dólares: "17 años de nuestra vida, desaparecidos" durante lo que describió como "dos semanas de puro terror".

Chauncey St. John, hablando en el tribunal, relató que algunas organizaciones sin fines de lucro con las que trabajaba perdieron más de 2 millones de dólares y un grupo de la iglesia perdió alrededor de 900.000 dólares. Él y su esposa están endeudados y sus suegros se han visto obligados a trabajar mucho más allá de su jubilación planificada, dijo.

No obstante, St. John dijo que perdona a Kwon y "rezo a Dios para que tenga misericordia de su alma".

Un fiscal leyó extractos de algunas de las más de 300 cartas enviadas por las víctimas, incluida una persona identificada solo por iniciales que perdió casi 11.400 dólares mientras lidiaba con facturas y trataba de completar la universidad. Kwon había hecho que Terra pareciera un lugar seguro para guardar ahorros, dijo la persona.

"Para algunos eso es solo un número en una página, pero para mí fueron años de esfuerzo", escribió la persona. "Verlo evaporarse, literalmente de la noche a la mañana, fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida".

"Lo que sucedió no fue un accidente. No fue un evento de mercado. Fue un engaño", agregó la persona, implorando al juez que "considere el costo humano de esta tragedia".

Kwon creó una "ilusión de resiliencia mientras encubría un fallo sistémico", le dijo la fiscal federal adjunta, Sarah Mortazavi, a Engelmayer. "Este fue un fraude ejecutado con arrogancia, manipulación y total desprecio por las personas".