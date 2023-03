20 años del primer capítulo de 31 Minutos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- "Hasta aquí mi reporte, Tulio", es una de las frases más populares del show chileno 31 Minutos que se robó el corazón, no sólo de los niños (público al que estaba dirigido), sino de jóvenes y adultos que se volvieron sus fans en todo América Latina y México.

El programa protagonizado por marionetas de tela lanzó su primer capítulo el 15 de marzo de 2003, por lo que este año celebra su aniversario número 20. Aunque el programa piloto se estrenó en 2002 por la Televisión Nacional de Chile.

El noticiero conducido por el presentador Tulio Triviño, pretendía ser una parodia del programa 60 minutos que se transmitía en dicho canal en la década de los años 70 y 80, pero con temática lúdica para niños.

El éxito fue tal que en marzo de 2008 "31 Minutos la película" llegó al cine. En México, Canal 11 y Once Niños eran los espacios donde se transmitía este programa para la audiencia infantil.

Además, desde 2010 se realizan presentaciones en México y América Latina con shows musicales con las canciones que se produjeron dentro y fuera del programa.

¿Cómo fue el primer episodio de 31 Minutos que se convirtió en un éxito?

A 20 años de la transmisión de su primer episodio, al que se llamó "El Comienzo", vale la pena recordar cómo inició el programa que se volvió un clásico en América Latina. Además, se presentaron las primeras canciones del programa.

En la intro del programa se dio un primer vistazo a Tulio Triviño, el famoso presentador, así como al reportero "Mico, Micófono", Carla Rubio, Juan Carlos Bodoque, entre otros personajes que se volvieron populares.

El episodio que fue trasmitido por primera vez un 15 de marzo de 2003 se encuentra disponible para su visualización en el canal de 31 Minutos de YouTube.

Top 5 de canciones populares de 31 Minutos

1. "Dinosaurio Anacleto"

2. "Mi mamá me lo teje todo"

3. "Drácula, Calígula, Tarántula"

4. "Mundo Interior"

5. "Me cortaron mal el pelo".