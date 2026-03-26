55% de adultos en México usa servicios financieros digitales

CIUDAD DE

, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- En

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, 55% de los adultos ya utiliza, impulsado principalmente por la adopción de aplicaciones digitales, de acuerdo con el estudio "Súper apps: el nuevo motor de inclusión financiera en".El reporte muestra que elha cambiado de forma acelerada hacia, aunque persisteny regionales.El documento elaborado por(The CIU) yseñala queen el país conoce losdigitales y, de ellos, más de la mitad ya los usa activamente.En total, más dede personas usan este tipo de herramientas, reflejando unen la forma en que se accede al sistema financiero.Según el documento, este avance ocurre en un contexto donde laha dejado de ser una barrera, ya quecuenta con más de 100 millones de internautas y una penetración de smartphones superior al 96%.Bajo este entorno, 92% de las personas espera poder gestionar su dinero desde, lo que confirma el desplazamiento de los servicios tradicionales hacia plataformas digitales.De acuerdo con el estudio, la interacción con estos servicios también ha cambiado, donde unaes visitadaal mes, los usuarios acceden a aplicaciones más deen promedio.Plataformas digitales ayudan a reducir brecha de genero enPese al crecimiento, el acceso al sistema financiero mantiene diferencias relevantes. Solo 36% de las mujeres entiene, lo que representa una brecha de 8 puntos porcentuales frente a los hombres.A nivel regional, el acceso alcanza cerca de 84% en el norte del país, mientras que en el sur se ubica en alrededor de 67%.En términos de escala, losintegrados en plataformas digitales ya muestran niveles relevantes de adopción.El análisis resaltó que la inclusión financiera endejó de depender de lay ahora se sustenta en la. Así, las plataformas digitales evolucionan hacia ecosistemas que integran movilidad, comercio yen un solo entorno, acelerando el acceso y uso de estos servicios en la vida cotidiana.