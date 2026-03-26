Verástegui dedica oración a joven que recibirá eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

, una joven de 25 años, está programada para convertirse este jueves 26 de marzo en la

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en el mundo en recibir la. Su historia ha generado un intenso debate en torno a la salud mental, el derecho a decidir y los límites de la medicina.Durante unaen el programa "Y ahora Sonsoles", del canal Antena 3, expresó con claridad elque siente tras años de sufrimiento: "Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más".-----Una decisión autorizada, pero no exenta de polémicaLafue presentada eny, tras el proceso correspondiente, recibió autorización. Sin embargo, la decisión no cuenta con el respaldo de su familia. Su padre, Gerónimo Castillo, ha intentado frenar elmediante varias acciones legales.Elde muerte asistida está previsto para las 18:00 horas en el, ubicado en, donde actualmente permanece internada.-----Una vida marcada por lay el dolor físicoDe acuerdo con información difundida por Antena 3, la vida de Noelia ha estado atravesada por múltiples episodios de. Durante su infancia sufriópor parte de su abuela paterna. Años después, fue víctima depor parte de una expareja y otros tres hombres.Estas experiencias derivaron en unque le dejó unacompleta e irreversible. Como consecuencia, vive con, lo que le impide moverse de la cintura hacia abajo. A esto se suman dolores neuropáticos constantes e incontinencia, condiciones que han impactado su calidad de vida.-----dedicaEl caso se ha viralizado en, donde ha provocado todo tipo de. Varios usuarios han enviado mensajes pidiéndole que reconsidere su decisión, insistiendo en que su vida tieney que existen alternativas de apoyo.Entre las voces que reaccionaron al caso se encuentra el actor, quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para expresar su postura. Señaló que la situación le hace ver "qué tan mal estamos, no solo en México, sino en el mundo", al considerar inconcebible que exista un sistema que permita que una mujer conde la personalidad acceda a laAdemás, hizo un llamado a sus seguidores para orar por ella y por laen general. Advirtió que este tipo de decisiones, desde su perspectiva, podrían abrir la puerta a escenarios más graves en el futuro."Es atroz, es ruin, es asqueroso, es repugnante, es triste. Dios mío, ayúdanos", escribió.En una segunda publicación profundizó en su postura y dejó de lado el enfoque político para centrarse en lo humano. Señaló que Noelia no es una noticia ni un caso más, sino una persona, "unapor Dios que ha pasado por un: heridas profundas, físicas y del alma. Y hoy, en medio de ese sufrimiento, contempla una decisión definitiva".A partir de ello, insistió en la importancia de que se sientaen este momento. Subrayó que necesita saber quey que su vida mantieney sentido, por lo que pidió nuevamente a sus seguidores unirse en"Porque cuando el sufrimiento es tan grande, lo que más puede salvar a un corazón... es saberse amado", escribió.-----Unpara NoeliaEl actor también planteó la posibilidad de que su mensaje llegara directamente a la joven originaria de Barcelona, a quien quiso recordarle que su vida "vale infinitamente". Recalcó que su dolor no es invisible y, sobre todo, que"Hay. Hay. Hayesperándote. Porque cuando la noche se vuelve más oscura... es porque está a punto de amanecer", agregó.