A la venta “GRRR Live!”

LONDRES.- Los seguidores de los Rolling Stones pueden disfrutar de una nueva versión en directo de sus grandes éxitos con “GRRR Live!”, un álbum grabado en Estados Unidos durante la gira de su 50 aniversario que salió el día de ayer a la venta.

La obra, disponible en varios formatos de audio y vídeo físicos y digitales, incluye los temas más conocidos de sus 60 años de carrera, con la participación de invitados como The Black Keys, Lady Gaga o el héroe de Nueva Jersey Bruce Springsteen, se informa en un comunicado.

Lanzado a través de Mercury Studios, el álbum contiene canciones memorables como “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, “Start Me Up”, “Sympathy For The Devil” y “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

Para celebrar sus bodas de oro en 2012, The Rolling Stones se embarcaron ese año y el siguiente en la gira “50 & Counting”, un itinerario de 30 conciertos por Norteamérica y Europa.