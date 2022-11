A los Latin Grammy les falta mayor presencia mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La noche de este jueves llega la edición número 23 del Latin Grammy y, a unas horas de que los ganadores sean anunciados, las conductoras Lety Sahagun y Anais Castro, quienes formarán parte de la transmisión de TNT y HBO Max, comparten su análisis de la que es una de las entregas de premios más reconocidas de la industria.

Sahagún, quien nació en Guadalajara, señala que, como mexicana, sí hace falta más representación nacional en las categorías más allá de géneros como el regional mexicano.

"Me gustaría ver más presencia de artistas mexicanos en otras categorías que siento que es ahí donde este año nos hizo falta", dice en mesa redonda.

"Me emocionan las nominaciones de Christian Nodal, Reik, Majo y Ángela Aguilar, Los tigres del norte, pero me gustaría que empecemos a tener más protagonismo en categorías principales".

Para la gala que esta noche se transmitirá por TNT en vivo desde el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas a partir de las 19:00 horas -con el pre-show "Punto de encuentro" desde las 17:15 horas- el más nominado es el puertorriqueño Bad Bunny con diez nominaciones.

El también intérprete de urbano puertorriqueño Raw Alejandro tiene ocho nominaciones al igual que Rosalía, mientras que Christina Aguilera y Jorge Drexler tienen siete. El productor mexicano Edgar Barrera es el segundo más nominado al estar presente en nueve categorías.

"Es importante resaltar que todo el fenómeno del reggaetón y del género urbano abrió puertas para que pasaran muchas cosas, hubo una metamorfosis en el medio, todos hacían reggaetón y vemos que hoy los reggaetoneros también están haciendo otros estilos", considera Anais.

"El álbum de Bad Bunny no es de reggaetón es de música latina donde hay merengue dominicano música alternativa, reggae, una variedad de colores que nos representa inmensamente. Le costó mucho no solo a la academia sino a las dos generaciones encontrarse: una generación que hablaba de la música regional de cada país adaptarse a que el reggaetón hoy esté dentro de las categorías más importantes pero ya funcionó", señala.

Además de transmitirse en vivo por el canal de paga y el servicio streaming una vez finalizada la transmisión, tanto la gala de los premios de la Academia Latina de la Grabación como el pre-show estarán disponibles durante dos semanas en HBO Max.

"Esta es la alfombra más divertida no sólo porque es en nuestro idioma pero es la alfombra y el evento en el que todas las personas que están nominadas y trabajando más podemos jugar, se nota hasta en los outfits. Es una fiesta latina y la vibra que se siente ahí en vivo es así; es una gran familia, la mayoría de los artistas se conocen es el único momento del año en que se encuentran con todos estos géneros", menciona Lety.