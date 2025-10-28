Abelito emociona con su debut en 'Tenorio Cómico' y proyectos futuros

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Abelito no para de trabajar después de haber sido expulsado y haber quedado en tercer lugar de "La Casa de los Famosos México". Ahora se sumará al elenco de la obra "Tenorio Cómico".

Durante ocho semanas, el influencer debutará en el teatro junto a Ninel Conde, Wendy Guevara, Karina Torres, los Mascabrothers y muchos otros actores y famosos que prometen sacarle una sonrisa al público.

La obra estrenará el próximo sábado 1 de noviembre, función a la que el influencer invitará a su compadre Aldo de Nigris, quien hace poco fue motivo de discusión entre él y su novia por un incómodo momento en la cama, según contó.

"Mi novia ahorita anda bien sacada de onda conmigo porque miro más a mis compadres de teatro que a ella. Este medio es celoso, no solamente con tu relación, sino con otros trabajos o con tu familia, porque le dedicas el tiempo al medio o a lo tuyo. El otro día me desperté diciendo ´te quiero mucho, compadre´, y un besito, y no... ´¿qué pasó? ¿Cómo que compadre?´, a la chingada, ando bien mal, me dejó secuelas (LCDLFM)", contó entre risas.

Además de su participación en teatro, Abelito ya está preparando su primer disco, en el que incluirá colaboraciones con Ninel Conde, El Malilla y Yeri Mua, entre otros artistas, por lo que se mostró muy emocionado de poder lanzarlo al mercado.

También mencionó que incursionará en series, por ahora con un papel secreto en "Par de ideotas", el programa de Vadhir y José Eduardo Derbez, aprovechando así la ola de fama que ganó tras su participación en el reality show.

-----Abelito habla de su futura boda y los hijos

Durante su presentación como parte del elenco del "Tenorio Cómico", Abelito mostró orgulloso un anillo en su dedo anular. Aunque menciona que por ahora solo es de promesa, no descarta celebrar su boda el próximo año.

Además, el actor planea tener hijos con su novia; sin embargo, esto sería un plan a largo plazo, pues le gustaría llegar a los 31 años con al menos uno o dos pequeños.

"La verdad, este es el de promesa, luego es el de compromiso y eso me va a dar un año más de ventaja, para como hasta el tercer piso ya casarnos. Digo, ya como al 31 o 32, unos cuates o algo... no sé", señaló Abelito.