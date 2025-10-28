Hallan muerto a un periodista

Durango, Dgo.- Se informó que el comunicador Miguel Ángel Beltrán Martínez fue la persona hallada sin vida el sábado en el paraje conocido como Río Chico, en la carretera libre Durango-Mazatlán.

Fue la tarde del sábado que se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija en un área despoblada y fue hasta el domingo que fue identificado por uno de sus hijos.

La Fiscalía de Durango no ha hecho oficial la información de la identidad de la persona y estaban a la espera del reporte del ministerio público, así como de las causas de muerte.

Medios en Durango han referido que además de haber cubierto la fuente deportiva, también lo hizo en la fuente policiaca y fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista, quien ya había hecho denuncias públicas contra el crimen organizado.

El comunicador, de 60 años, fue visto por última vez por su hijo el pasado jueves y, dos días después, hallaron su cuerpo con signos de violencia, envuelto en una cobija y con un mensaje que advertía “por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

Asimismo, la SIP resaltó que Beltrán tenía una larga trayectoria en medios locales de Durango y que en los últimos años amplió su presencia en plataformas digitales.

Era colaborador de los medios Contexto y La Voz de Durango, donde cubría mayoritariamente fuente deportiva y temas policiacos. También fungió como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango.

“En los días previos a su muerte, había denunciado en redes sociales un aumento de la violencia y la presencia de grupos delictivos en la región. En TikTok se identificaba como “El Capo” y en Facebook como La Gazzeta Dgo, según informes de prensa”, agregó la SIP.

SIP reiteró que ha denunciado las amenazas de muerte y el acoso judicial entre otras agresiones que padecen periodistas que investigan sobre el crimen organizado o asuntos relacionados a administraciones.