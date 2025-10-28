Cambio de fechasJaloneos directivos

Varias facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) están volviendo a la normalidad tras la semana turbulenta que vivió tras la violación de una estudiante en la Facultad de Derecho.

lll

Era lo esperado, al bajar la tensión que se vivió desde el lunes pasado. Pero no fue un proceso fácil.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al menos en la Facultad de Derecho. Anoche, la UASLP anunció oficialmente la reapertura de la facultad que fue el epicentro del mayor movimiento estudiantil de los últimos años.

lll

Inicialmente, el comunicado oficial señalaba que la escuela de Leyes reabrirá el miércoles, junto con otras siete facultades. Hasta anoche, cuatro facultades, Psicología, Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias, se mantenían en paro.

lll

La decisión de regresar a clases no fue unánime entre los estudiantes. Ayer se realizó una votación en la que participaron 337 alumnos. De ellos 184 votaron a favor, el 54 por ciento, mientras que 137 se inclinaron por mantener cerrada la escuela, el 40 por ciento, mientras que 16 se abstuvieron.

lll

Aunque la mayoría decidió reabrir la facultad, un porcentaje importante consideró que no había condiciones aún. Sería interesante conocer los orígenes de esta postura.

lll

Cuando se refirió el regreso a clases, se decía líneas arriba que sería inicialmente, pero anoche circuló otro comunicado en el que se informaban que los catedráticos regresarían el lunes y los alumnos, el martes.

lll

Y mientras, la comunidad de catedráticos y directivos sobrevivientes de la facultad siguen con los jaloneos por la dirección. Parece que en la lucha entre una facción renovadora, inclinada por una directora, y los que prefieren mantener el status quo centrado en los varones, está saliéndose de control. Y aunque ya hubo amonestaciones de la Rectoría, las maniobras oportunistas de uno y otro lado no cesan, al grado de que no se descarta que pudiera surgir una tercera vía.

lll

Pareciera que el movimiento de fechas de regreso a clases tendría que ver con que la universidad pretende que los alumnos se encuentren con una facultad con una persona en la dirección.

lll

Mientras que la UASLP se enfría, el Tec de San Luis se calienta. La inconformidad de los alumnos contra un conflicto laboral y académico, porque ya está afectando sus clases. Hay que poner atención a ese conflicto, porque pudiera crecer.