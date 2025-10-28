Freeman, héroe en victoria de Dodgers

LOS ÁNGELES.- Shohei Ohtani conectó dos jonrones y empató un récord de las Grandes Ligas de 119 años con cuatro extrabases en el tercer juego de la Serie Mundial el lunes por la noche, ofreciendo otro espectáculo histórico de postemporada en el Dodger Stadium.

Después de su ráfaga de cuatro hits en las primeras siete entradas, Ohtani recibió cinco bases por bolas consecutivas en este épico juego de la Serie Mundial de 18 entradas, convirtiéndose en el primer jugador de las Grandes Ligas en 83 años en llegar a base nueve veces en cualquier juego, y mucho menos en la postemporada.

Los Dodgers finalmente ganaron 6-5 con un jonrón de Freddie Freeman para dejar en el terreno al comenzar la decimoctava entrada.

“Lo que más importa es que ganamos”, dijo Ohtani a través de su intérprete. “Y lo que logré hoy es en el contexto de este juego, y lo que más importa es pasar la página y jugar el próximo juego”.

El último jonrón decisivo de Freeman pasó la cerca poco más de 17 horas antes de que Ohtani haga su primera apertura en la Serie Mundial en el montículo cuando lance para los Dodgers en el cuarto juego el martes por la noche.

“Quiero irme a dormir lo antes posible para poder estar listo”, dijo Ohtani sonriendo.

Ohtani comenzó la parte baja de la primera entrada con un doble de regla al jardín derecho. Luego siguió con un jonrón solitario al jardín derecho en la tercera entrada contra el abridor de Toronto, Max Scherzer, y añadió un doble productor en la quinta contra el relevista Mason Fluharty durante el rally de empate de Los Ángeles.

Ohtani luego conectó un cuadrangular solitario de empate contra Seranthony Domínguez con un out en el séptimo episodio. Fue su sexto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Dodgers, y empató los ocho vuelacercas de Corey Seager en 2020 como la mayor cantidad conectada por un jugador de los Dodgers en una sola postemporada.

Los Azulejos habían visto suficiente de Ohtani para la novena entrada: el manager John Schneider lo caminó intencionalmente en la novena, undécima, decimotercera y decimoquinta entradas, y la táctica funcionó cada vez, ya que los compañeros de Ohtani no pudieron llevarlo al plato.

Ohtani se convirtió en el primer jugador en ser caminado intencionalmente cuatro veces en un juego de postemporada, solo uno menos que el récord general de las Grandes Ligas de pases intencionales establecido por Andre Dawson en mayo de la temporada de 1990.

Con un hombre en primera, los Azulejos lanzaron a Ohtani en la decimoséptima entrada, pero apenas, con Brendon Little lanzando cuatro lanzamientos cómodamente fuera de la zona.

Ohtani se convirtió en el primer jugador en llegar a base nueve veces desde que Stan Hack tuvo cinco hits y cuatro bases por bolas para los Cachorros en un juego de 18 entradas el 9 de agosto de 1942, empatando un récord también logrado por Max Carey en 1922 y Johnny Burnett en 1932.

Después de convertirse en el primer jugador en la historia de la MLB con tres juegos de múltiples jonrones en una sola postemporada, Ohtani está a dos de igualar el récord de Randy Arozarena de jonrones en una postemporada.

Solo otro jugador en la historia del béisbol tuvo cuatro extrabases en un juego de la Serie Mundial: Frank Isbell bateó cuatro dobles para los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego en 1906 contra los Cachorros de Chicago.

Ohtani se convirtió en el primer bateador en tener múltiples juegos con al menos 12 bases totales en una sola postemporada. El único otro jugador que tuvo dos juegos de este tipo en su carrera de postemporada fue Babe Ruth.