Abogado de Mayela Laguna, asegura que demandarán a Luis Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- El representante legal de Mayela Laguna, el licenciado Porfirio Ramírez, informó que su clienta ya demandó a Luis Enrique Guzmán, debido a que no ha visto por el sustento de Apolo, el hijo que comparten en común, desde que este informara que el pequeño no era su hijo biológico, por lo que buscaría disolver el vínculo paterno filial que lo sujeta a cumplir con derechos y obligaciones para con el menor.

Empero, el hijo de Silvia Pinal podría no ser el único demandado, pues el abogado dijo que Mayela estaba pensando en la posibilidad de proceder legalmente contra Enrique Guzmán, luego de los ataques verbales que ha recibido de su parte.

Desde que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, dio a conocer que no era el padre biológico de Apolo Alejandro, el hijo que comparte a lado de Mayela Laguna (al que dio a luz en agosto de 2019), después de que se sometiera a una prueba de ADN, la familia Pinal vuelve a estar bajo el foco público y aunque, tras publicarse ese trascendido, Mayela y Luis Enrique no han tenido un encuentro personal para solucionar la situación, ya cuentan con un defensor legal que vele por sus posturas frente a la situación.

Y aunque Luis Enrique fue el primero que indicó que buscaría que el vínculo filial con Apolo se disolviera, el abogado de Mayela ha sido quien más activamente ha hablado sobre el caso, asegurando que, hasta la fecha, ni él ni su clienta han sido notificados por una demanda interpuesta por Guzmán Pinal que lanzó un comunicado, dirigido a la prensa, para dar a conocer la supuesta falta de compatibilidad genética que existe entre él y el menor de cuatro años.

Esta misma espera, la de ser notificados del proceso legal que estaría buscando Luis Enrique, ha ralentizado la demanda que Mayela interpone, según explicó Ramírez, en una entrevista, emitida la mañana de este martes, por "Venga la alegría": "Nada más tendríamos que esperar la notificación del juzgado para poder mantener la certeza, es lo que estamos esperando ahorita nosotros, que se nos notifique", explicó.

La demanda -ahondó el abogado- estaría encaminada al incumplimiento del pago de manutención infantil del menor, pues el licenciado Porfirio Ramírez destacó que Guzmán Pinal está aprovechando el convenio al que él y Mayela llegaron para deslindarse de su responsabilidad; ese pacto -al que llegaron cuando se separaron- consistía en que cuidarían a Apolo semanalmente, tiempo en que cada uno se responsabilizaría económicamente de los gatos y necesidades que se presentaran, siendo el pago de la colegiatura de la escuela, el único que Guzmán Pinal sostendría de forma indistinta.

Por ello, el abogado explicó que ahora que Mayela se encuentra encargada 100 por ciento de su hijo, Guzmán Pinal no ha querido aportar el gasto que debería asumir, como hacía cada semana que convivía con Apolo.

"Lo que el señor argumenta es que hay un convenio, y que en ese convenio, quien esté en custodia del menor se va a hacer cargo de comida, habitación, luz, pero ahí es donde entramos en conflicto", detalló y destacó que tendrán que esperar a agosto para seguir con el proceso, debido a que por las vacaciones de verano, los juzgados están cerrados.

Finalmente, habló de las últimas declaraciones que Enrique Guzmán, el abuelito de Apolo, hizo públicamente, acerca de Mayela en las que se refirió a su exnuera despectivamente, denominándola con la expresión "pinch... vieja" luego de asegurar que estaba escondida para que la familia no pudiera ver al menor, por lo que le pidió que cuidara las palabras con las que se refería a su clienta, pues esto podría llegarlo a perjudicar legalmente, si Laguna así lo desea: "Yo invitaría al señor Enrique Guzmán, a que se conduzca con providad y también con decencia para con mi representada, porque ese lenguaje tan soez no embona con lo que ahorita estamos viviendo".