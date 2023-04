Abril se despide con días llenos de conciertos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Si hay algo que ha caracterizado a estos primeros meses del 2023 es la música, artistas internacionales y algunos de los festivales más importantes de la escena, como el Vive Latino, han hecho vibrar a los miles de fans que por poco más de dos años se mantuvieron inactivos.

Pero este desfile de estrellas no ha terminado, por el contrario, continúa y para esta última semana de abril trae grandes sorpresas para todos los gustos. Diversos puntos de la ciudad serán los encargados de escuchar a miles de fans corear temas de distintos y muy variados géneros que van desde el K-pop, el urbano y el pop.

Blackpink, quizá el concierto más esperado por muchos. Esta noche el grupo surcoreano arranca su paso por la capital con el primero de dos conciertos en el Foro Sol, y aunque los precios para ver al grupo fueron exorbitantes, las únicas localidades que pueden adquirirse, a unas horas del evento, son solo las más cercanas al escenario, las cuales rondan los $7,500 pesos.

El grupo conformado por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, ha generado grandes expectativas por la increíble producción de su show, que incluye show de luces, coreografías casi impecables, diversos cambios de vestuario, entre otros elementos que emocionan a todos los fans del grupo, una buena opción para los más jóvenes, pero no exenta de recibir a público de todas las edades.

Cerrarán el día 27 de abril con una segunda presentación antes de continuar su gira fuera del país.

Rosalía, la española ha causado polémica entre los usuarios de internet, luego de que el gobierno de la ciudad anunciara que presentaría, de manera gratuita, en la plancha del Zócalo. Y es que, aunque muchos han expresado su emoción por poder ver de cerca a la llamada "Motomami", otros han debatido sobre el gasto que significa para el gobierno capitalino traer a artistas de la esta talla.

El show será el 28 de abril en punto de las 20:00 horas. Debido al cierre de algunas estaciones del metro, la forma más factible de llegar será por el metro Bellas Artes o bien San Juan de Letrán, es recomendable tomar precauciones, si se quiere tener un buen lugar, para cantar y bailar los éxitos de la ecléctica artista.

Rod Stewart, el mismo día y a la misma hora que Rosalía pondrá a bailar a miles de mexicanos en el Zócalo, el cantante Rod Stewart deleitará a otra generación en el Palacio de los deportes, recinto que en una semana llena de conciertos no quería quedarse atrás, para recibir a un artista de importancia internacional.

Si buscas adquirir boletos aún es buen momento, pero deberás hacerlo de inmediato pues de acuerdo con la plataforma Ticketmaster queda poca disponibilidad.

OV7, la gira por las más de tres décadas de este icónico grupo pop continúa, y ahora regresan a la CDMX para dos nuevos conciertos en el Auditorio Nacional en el que incluirán temas completamente inéditos, después de diez años de que esto no sucediera.

Otra de las grandes sorpresas es que, para estas fechas, los fans podrán ver a la alineación completa: Ari, Kalimba, Oscar, Lidia, Ericka, Mariana, y M'balia, subir al escenario del coloso de reforma.

El grupo pop ofrecerá dos fechas, una el 29 y otra más el domingo 30 de abril, en plena celebración del día del niño, antes de partir a un concierto en Acapulco que se canceló por tormenta en el 2022.

Eladio Carrion, el puertorriqueño americano, que ha tenido un crecimiento paulatino y exponencial en el género urbano, también ofrecerá para sus seguidores un concierto íntimo en el escenario del Pepsi Center.

Su participación en el Coca-Cola Flow Fest del 2022, fue una de las más esperadas, incluso miles de fanáticos lo prefirieron a él por encima de Feid, otro artista en franco ascenso en el reggaetón.

Además, llega para presentar su nuevo álbum, "3MEND2 KBRN" donde tiene colaboraciones con artistas como Lil Wayne, 50 Cent, Myke Towers e incluso con Bad Bunny.

La cita es el sábado 29 de abril en el Pepsi Center a las 20:30 horas.