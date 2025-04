Salinas Pliego da su versión del rompimiento con AMLO

El empresario Ricardo Salinas Pliego reveló la razón por la que se rompió su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras tener "muchas conversaciones".

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas compartió una entrevista que le hicieron del podcast estadounidense, "Kibbe on Liberty", donde contó sobre pasajes de su vida.

¿Por qué se rompió su amistad con AMLO?

Uno de los momentos de su vida fue cuando dejó de ser amigo del expresidente López Obrador, pues "me di cuenta de su verdadera personalidad".

"Con nuestro último presidente, López Obrador, éramos amigos al principio, y tuvimos muchas conversaciones. Me di cuenta de cómo se aprovechaba de mí y me estaba mintiendo todo el tiempo", aseveró.

Asimismo, aseguró que "tuvimos una gran discusión al comienzo de su mandato, de cómo él no podía soportar posiblemente que el sector privado hiciera caridad. Quería que todo se hiciera a través del Estado Central, e hizo muchos cambios a la legislación para impedir que el particular pudiera donar y obtener una rebaja fiscal, incluso para que las fundaciones funcionaran, mató a esas miles de fundaciones que estaban haciendo todo tipo de trabajo diferente, algunos buenos, algunos malos".

"Quería que todos estuviéramos al servicio del Estado", sentenció.

