Abue Angie sorprende con receta de conchas ARMY en concierto de BTS en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- BTS ya se encuentra en México y este miércoles, la banda surcoreana tendrá un encuentro muy especial con las ARMYS mexicanas desde el Palacio Nacional.

BTS inicia gira ARIRANG 2026 en México

A propósito de los tres conciertos que ofrecerá la boyband en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial "ARIRANG" 2026, la creadora de contenido conocida como Abue Angie sorprendió al fandom ARMY con una receta muy especial.

Abue Angie fusiona panadería mexicana con K-Pop

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La creadora de contenido de 62 años compartió la receta de las ARMY Conchas inspiradas en el álbum "ARIRANG" de BTS, mezclando la panadería mexicana con los emblemáticos símbolos del K-Pop.

Para celebrar la llegada de BTS a México, Abue Angie compartió su amor por la cocina con una receta dedicada a sus seguidores ARMY, desatando la euforia de las fans del K-Pop.

A continuación te compartimos la receta completa para esta creación que combina el sabor de México con una de las bandas más influyentes del mundo.

2 y media de harina

media taza de azúcar

1 cucharada de sal

Una y media cucharada de levadura

Vainilla de Papantla

Un tercio de taza de leche

2 huevos

5 cucharadas de mantequilla

Integrar los ingredientes secos sobre una superficie y al centro de la mezcla, añadir la leche y los huevos para formar la masa.

Una vez integrados los ingredientes, se agrega la mantequilla para crear una consistencia suave y que sea fácil de moldear. Una vez que quede bien amasada, se deja reposar en un bowl con una tela encima, hasta que duplique su tamaño.

Una vez lista la masa, el siguiente paso es formar pequeñas bolitas y colocarlas en una charola para hornear para que se esponjen.

Para hacer la superficie de las conchas, se tienen que mezclar los siguientes ingredientes, hasta que quede una consistencia tipo plastilina que se debe separar para pintarla de rojo, anaranjado y blanco.

Una y media taza de harina

Una y media taza de azúcar glass

1 taza de manteca vegetal

Pintura vegetal

Por último se debe moldear cada insignia de "ARIRANG" y colocar encima de cada concha y una vez listas van al horno por 20 minutos a 160 grados.