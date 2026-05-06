Así fue en los estados el Primer Simulacro Nacional 2026
Protección Civil destacó la importancia de mejorar alertas y protocolos tras el simulacro nacional 2026.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles6 de mayo se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
a las 11:00 horas, mismo que contó con la participación de millones de personas en México.
Aquí un recuento de lo ocurrido en algunos estados del país.
Nuevo León
El Simulacro Nacional 2026 permitió medir la capacidad de respuesta ante emergencias en Nuevo León, pero también exhibió fallas en los sistemas de alerta y una participación desigual entre instituciones.
De acuerdo con Protección Civil estatal, el ejercicio se realizó con 394 mil 136 personas en 4 mil 631 inmuebles este miércoles 6 de mayo.
La jornada incluyó actividades en oficinas públicas, empresas y centros educativos, donde se activaron protocolos de evacuación de forma simultánea a las 11:00 horas.
Uno de los puntos centrales fue el Palacio de Gobierno, en el cruce de Zaragoza y 5 de Mayo, donde se simuló un derrumbe con una persona lesionada.
En ese inmueble, 90 personas fueron desalojadas en 4.06 minutossin incidentes reales. En el operativo participaron brigadas de Protección Civil estatal, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas y Bomberos de Nuevo León.
En el Palacio Municipal de Monterrey, el personal evacuó el edificio en aproximadamente dos minutos. Posteriormente, los trabajadores se concentraron en la Plaza Zaragoza.
En total, cerca de 700 personas salieron del inmueble en un lapso de 10 minutos, bajo la coordinación de brigadas internas.
El simulacro consideró un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, sin embargo, en Nuevo León se reportaron fallas en la alerta sísmica, ya que no todos los dispositivos móviles la recibieron o su duración fue breve.
Entre las posibles causas se encuentran la falta de conexión a red, configuraciones desactivadas o equipos sin actualización.
También se detectaron diferencias en la aplicación de los protocolos, por ejemplo, el Congreso local no realizó evacuación debido a que su punto de reunión permanece ocupado por un plantón de mujeres trans.
Protección Civil estatal señaló que los resultados del simulacro servirán para ajustar procedimientos y mejorar los mecanismos de alerta, con el fin de fortalecer la respuesta ante una eventual emergencia.
-----Chiapas
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó este miércoles el primer simulacro nacional de sismo de este año. Dicho simulacro superó el récord de participación con más de 552 mil participantes en 10 mil 721 inmuebles registrados, precisó la Secretaría Estatal de Protección Civil.
En el ejercicio de emergencia, que se replicó en los 124 municipios de Chiapas, participó, además de instituciones públicas de las tres órdenes de gobierno, empresas, centros comerciales y escuelas.
Ramírez Aguilar destacó el trabajo y la entrega del personal de Protección Civil, en su papel de primeros respondientes durante las emergencias y situaciones de riesgo.
Exhortó a la población que sea consciente y responsable cuando escuche las alarmas preventivas, y que actúe con calma y serenidad.
no te pierdas estas noticias
Así fue en los estados el Primer Simulacro Nacional 2026
SLP
El Universal
Protección Civil destacó la importancia de mejorar alertas y protocolos tras el simulacro nacional 2026.
Ignacio Mier: Morena no será el payaso de las cachetadas
SLP
El Universal
Morena afirma contar con respaldo popular y se mantiene en contra de la impunidad en casos relacionados con el narco.
PAN en Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa
SLP
El Universal
Se solicita un periodo extraordinario en el Senado para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa.