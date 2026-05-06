Así fue en los estados el Primer Simulacro Nacional 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles

se llevó a cabo el

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a las 11:00 horas, mismo que contó con la participación deen México.Aquí un recuento de lo ocurrido en algunos estados del país.El Simulacro Nacional 2026 permitió medir la capacidad de respuesta ante emergencias en, pero también exhibió fallas en los sistemas de alerta y una participación desigual entre instituciones.De acuerdo con, el ejercicio se realizó coneneste miércolesLa jornada incluyó actividades en, donde se activaron protocolos de evacuación de forma simultánea a las 11:00 horas.Uno de los puntos centrales fue el, en el cruce de Zaragoza y 5 de Mayo, donde se simuló un derrumbe con unaEn ese inmueble,fueron desalojadas enreales. En el operativo participaron brigadas de, así como personal dely Bomberos deEn el, el personal evacuó el edificio en aproximadamente. Posteriormente, los trabajadores se concentraron en la Plaza Zaragoza.En total, cerca desalieron del inmueble en un lapso de, bajo la coordinación deEl simulacro consideró un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, sin embargo, ense reportaron fallas en la alerta sísmica, ya que no todos los dispositivos móviles la recibieron o su duración fue breve.Entre las posibles causas se encuentran laa red,También se detectaron diferencias en la aplicación de los protocolos, por ejemplo, elno realizó evacuación debido a que su punto de reunión permanece ocupado por un plantón de mujeres trans.señaló que los resultados del simulacro servirán paray mejorar los mecanismos de alerta, con el fin de fortalecer la respuesta ante una eventual emergencia.-----El gobernador de, Eduardo, encabezó este miércoles elde sismo de este año. Dicho simulacro superó el récord de participación con más deenregistrados, precisó laEn el ejercicio de emergencia, que se replicó en losde, participó, además dede las tres órdenes de gobierno,, centros comerciales y escuelas.destacó el trabajo y la entrega del personal de, en su papel dedurante las emergencias y situaciones de riesgo.Exhortó a la población que sea consciente y responsable cuando escuche las, y que actúe con