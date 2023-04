Actor con síndrome de down protagoniza live action de Peter Pan

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Disney Plus estrenará su nueva producción live action "Peter Pan & Wendy" el próximo 28 de abril. La cinta contará con la participación de Noah Matthews, actor con síndrome de down que dará vida a "Slightly".

Matthews tiene 15 años y encarnará al líder de "los niños perdidos" de la Tierra de Nunca Jamás. El joven británico se desempeña como actor y modelo, y ahora dará un gran salto a la pantalla grande.

Noah Matthews Matofsky comenzó su trayectoria como actor de teatro. El joven se presentó al casting de la película para conseguir el papel y sorprendió a la producción con su carisma y talento.

En entrevista para The Sun, Matthews Matofsky reveló que su sueño siempre había sido aparecer en la pantalla grande y está a sólo unos días de cumplirlo.

El actor trabaja con una agencia de talento, por medio de la que se enteró que Disney estaba haciendo casting para el nuevo remake de Peter Pan.

Antes de trabajar con la plataforma de streaming, contaba con una amplia trayectoria en el mundo del modelaje. Incluso algunos de sus trabajos los ha posteado en sus redes oficiales.

Con el estreno de la cinta, el artista se convertirá en el primer actor con síndrome de down en obtener un papel importante en una película de Disney.

Hay que recordar que Disney y Disney Plus han estado trabajando en proyectos a favor de la inclusión, aunque algunos de ellos han sido criticados.

Ejemplo de lo anterior fue el live action de "La Sirenita", donde decidieron cambiar la apariencia de la protagonista y adaptarla fuera de los estereotipos de los cuentos clásicos. De esta manera, Halle Bailey se convirtió en su nueva estrella.