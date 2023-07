Actor de talla pequeña acusa a producción de excluirlos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Wee Man, un actor de talla pequeña, da su opinión acerca de que Disney y la producción del live action "Blancanieves" haya optado por actrices y actores de estatura promedio para dar vida a los que, en la historia de los hermanos Grimm, eran siente enanos, pues cree que de esa manera sólo dificultan más que personas como él puedan obtener trabajo dentro de la industria del entretenimiento.

Como ocurre con la mayoría de remakes, sus creadores hacen algunas modificaciones en las narrativa de la historia, la cual se adapta a nuevas visiones de ver el mundo, por lo que no sorprende que, cuando se estrena un live-action la cinta no siga al pie de la letra las características de los personajes, sin embargo, la decisión de Disney de no contratar actrices y actores de talla pequeña en la nueva versión de "Blancanieves" dividió opiniones.

Los fanáticos de The Walt Disney Company se sorprendieron cuando, al ver los primeros adelantos de la película, se percataron de que no habría siete enanitos, como narra la historia, en la que Blancanieves se aloja en la casa de los hermanos y, a partir de ahí, emprenden una estrecha relación muy semejante a la de madre e hijos, pues estos son sustituidos por un grupo de actores y una actriz de estatura promedio que serán denominados como "criaturas mágicas".

Y aunque Disney informó que el reemplazo de "enanos" por "criaturas" se debía en la búsqueda de "no reforzar estereotipos", esta decisión -se ha señalado- ha centralizado las oportunidades de castear a actrices y actores con condiciones físicas que son mejor aceptadas por el mundo hollywoodense.

Fue entonces que Jason Acuña, mejor conocido como Wee Man, quien fuera uno de los protagonistas de "Jackass", cuestiona a Disney pues, para él, lo único que logrará la compañía será excluir, cada vez más, a las personas que padecen acondroplasia que se dedican a la actuación; así lo precisó en una entrevista que concedió a "TMZ", luego de que fuera captado en las instalaciones The apple pan, de un clásico restaurante de comida americana en Los Angeles.

"Oh, wow... no pensé que esta sería la pregunta", dijo mientras sonreía y pensaba su respuesta.

"Es curioso que preguntes eso porque, el otro día, hablaba de esto con un amigo, y es el tiempo perfecto para hablarlo porque envuelve también el uso de Inteligencia Artificial (en el cine) y es una mala decisión, no estoy de acuerdo con eso, en primera porque, lo que están haciendo, es reemplazar el trabajo que las personas de talla baja pueden tener como personas pequeñas, los papeles de los siete enanos tienen que ser para enanos", destacó.

De hecho, recurrió a usar como ejemplo la cinta de "Wonka", próxima a estrenar y protagonizada por Timothée Chalamet, en la que Hugh Grant personifica a un "oompa loompa", con ayuda de la tecnología, lo que le pareció lamentable.

"Como lo que ocurre con la película ´Wonka´; ´¿Hugh Grant es ahora quien encarnará a un óompa loompa´?", dijo.

Y aunque reconoció que este dipo de decisiones no le afectan directamente, sigue sin entender el motivo de qué se transformara una historia que narra la vida de siete enanos, por la historia de Blancanieves y siete personas de estatura promedio. "Si esa es la decisión que ellos quieren tomar, supongo que tendrá que sobrellevar la molestia que generen en muchas personas".