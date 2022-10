Actores de "Bardo" grabaron la película sin tener un guion

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Para "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", los jóvenes Ximena Lamadrid e Iker Sánchez Solano, quienes interpretan a los hijos del personaje principal en la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu, nunca supieron cuál era el guión.

Por estrategia, el realizador de "Birdman" y "El renacido", sólo ensayaba las secuencias a realizar y ellos, debían llegar con los diálogos aprendidos en esa ocasión.

Ximena no entendía las razones, mientras que Iker, quien fue seleccionado siendo apenas un estudiante, desconocía cuál era el proceso normal en una producción.

"Dudé el proceso y pensé el por qué no me iban a dejar leer el guión, pero bueno, dije ok, es Alejandro", cuenta divertida Ximena, en entrevista para EL UNIVERSAL.

"Ya un año después, cuando vi la película, entendí por qué lo hizo y ahora siento que fue una decisión acertada, pues nos habríamos confundido mucho, la película brinca tiempos, espacios, emociones; habría yo pensado de manera lineal", agrega la actriz.

Iker dice que esa forma le ayudó a experimentar la actuación en su estado puro, sin una preparación de por medio.

"Mantenía en secreto muchas cosas de lo que iba suceder en la historia, yo tenía contexto de mis escenas; un par de días antes nos las daba y se sentaba con nosotros a ensayar, a platicarnos el punto de vista a dónde llegar y ya; entre toma y toma se iban arreglando cosas de tiempo, sobre todo", narra.

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", sigue a Silverio (Daniel Giménez Cacho) un documentalista que radica en EU y por medio de un filme se reencuentra con México antes de recibir un premio en el país vecino.

La argentina Griselda Siciliani interpreta a la esposa del protagonista; Andrés Almeida, Leonardo Alonso, Noé Hernández, Fabiola Guajardo y Francisco Rubio son algunos de los que integran el elenco.

La cinta aborda las relaciones de familia, la establecida entre México y EU, la migración, hechos históricos como la batalla del castillo de Chapultepec de 1847 y la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles, así como el tema de los desaparecidos.

Es el regreso de González Iñárritu a rodar en la Ciudad de México tras más de dos décadas de no hacerlo, cuando hizo "Amores perros", que lo catapultó internacionalmente.

La cinta inaugurará el sábado el Festival Internacional de Cine de Morelia, para luego llegar a más de 500 cines el próximo jueves 27 de octubre y a la plataforma de Netflix, en diciembre.