Actriz de American Pie apuesta por contenido para adultos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La actriz

, quien alcanzó la fama a finales de los años 90, por su papel de

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en la comedia "" (1999), ya no quiere que alguien más maneje su carrera, quiere hacerlo ella misma, por eso, después de una trayectoria en Hollywood, decidió debutar en una conocida plataforma de contenido para adultos.Shannon se convirtió en uno de los rostros más recordados de la cultura pop de la época por encarnar a una estudiante de intercambio de la República Checa que se convierte en el interés amoroso de(Jason Biggs) al inicio de la historia.Protagoniza una de las escenas más famosas de la película cuandointenta seducirla mientras unatransmite accidentalmente el encuentro a todos sus compañeros.Se la presenta como unaque captura la atención de todo el grupo de amigosA partir de ese éxito participó en otras películas juveniles y comedias como "" (2000), "" (2001) y "2" (2001), consolidándose como un ícono del cine ligero de esos años.Además de su trabajo en cine, tuvo presencia encon participaciones en series como "", "Cuts y".También formó parte de la sexta temporada de "" en, donde mostró otra faceta ante el público. Con el paso del tiempo, su carrera se volvió más selectiva y se alejó del foco de Hollywood.En años recientes,ha enfocado gran parte de su vida en ely la protección de la vida silvestre, especialmente en África, donde fundó la organizaciónFoundation dedicada a la conservación de animales. Paralelamente, se ha involucrado en el póker profesional, participando en torneos importantes y desarrollando una carrera paralela en este ámbito.-----quiere mostrar su faceta más sexyA pesar de queno se considera una persona tan desinhibida como sus amigas que por ejemplo duermen sin ropa, dijo en entrevista para "People" que quiere cambiar el hecho de que alguien conduzca su vida.Desea mostrar su lado más sensual a sus"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Estese trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans", explicó.Shannon le ve potencial a esa manera de relacionarse con sus seguidores, así que desea intentarlo."Elijoporque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y. De verdad creo que este es el futuro", expresó.Elizabeth admitió en su momento que estápor su papel en la franquicia de comedia "", donde un grupo de jóvenes de secundaria buscan perder su virginidad en un viaje de verano."Todo lo que he hecho en mi vida es gracias a", se sinceró.