Acusan a Megan Fox por supuesto abuso infantil sobre sus hijos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Megan Fox está furiosa luego de que Robby Starbucks, un director de video musicales, expusiera una fotografía suya, en la que se le puede ver a lado de sus tres hijos varones caminando por la calle, pero esto no fue lo que desató la ira de la actriz, sino que el productor creó toda una historia alrededor de la imagen que ya se viralizó en redes sociales, pues en ella se puede apreciar a sus pequeños vistiendo algunas prendas de ropa de niña, situación que Starbucks reprobó y tachó de "abuso infantil", asegurando que una vez fue testigo de cómo los chicos se pusieron a llorar porque, supuestamente, porque es Megan quien los obliga a vestir así.

¿En contra de su voluntad? Ese es el argumento que Starbucks expuso en sus redes sociales, al publicar una fotografía, tomada por un paparazzi, de Megan Fox y sus tres hijos; Noah Shannon (10 años), Bodhi Ransom (8) y Journey River (6) en la que aparecen afuera de una tienda departamental y aunque, en realidad, la fotografía no sugiera más que se trataba de una salida familiar madre e hijos, el director se encargó de narrar un supuesto momento del que fue testigo cuando era vecino de la familia Green Fox, pues según escribió llegó a atestiguar el llanto de los hijos de la actriz, quien supuestamente los obliga a usar ropa de mujer.

"Estos son los hijos de Megan Fox. Solían vivir en la misma privada y jugaban con mis hijos en el parque. Vi a dos de ellos romperse mientras manifestaban que estaban siendo forzados a usar ropa de niña por su madre, y su nana trataba de consolarlos. Es puro abuso infantil. Recen por ellos", escribió.

Automáticamente de que Starbucks hiciera esta publicación, Brian Austin Green, padre de los pequeños, y Megan se pronunciaron, principalmente, para desmentir las especulaciones propagadas y, en segundo lugar, para exponer las verdaderas intenciones de Robby quien, según los actores, desde hace un tiempo buscó obtener un puesto político dentro del Congreso de Tennessee, por lo que sugirieron que lo único que busca es exponer sus posturas políticas, a cuestas de sus hijos.

Brian Austin Green, entró en contacto con "TMZ" para desmentir "categóricamente" a Starbucks: "Esta persona que trata de afirmar que esto es cierto es un ejemplo perfecto de alguien con motivos egoístas que no se preocupa por afectar negativamente una relación padre-hijo". dijo el actor,

Por su parte, Megan prefirió recurrir a sus redes sociales para compartir un mensaje contundente, a través del que proyecto el descontento que le produjo la acción de exvecino, asegurando que lo único que busca es que su nombre aparezca en los titulares "adquirir riqueza, poder, éxito o fama". La actriz de 37 años negó obligar a sus hijos a usar ropa de niñas: "Nunca use a los niños como palanca o moneda social, especialmente bajo pretextos malévolos y erróneos".

Y, en cambio, Fox aseguró que él único que busca usar a sus hijos como "palanca" es Robby, expresando que al explotar la identidad de género de su hijo (refiriéndose al mayor de ellos; Noah Shannon) para promocionar las tendencias ideológicas de su campaña política fue un grave error, debido a que se había metido con "la bruja equivocada".

Ante este episodio, cabe resaltar que no es reciente el hecho de que Megan apoye a Noah Shannon en sus elecciones a la hora de vestir pues, en 2018, cuando el pequeño tenía cinco años se disfrazó de Elsa, uno de los personajes principales de "Frozen", así como para el año siguiente, caminó a lado de su hijo cuando este eligió disfrazarse como una porrista zombie para los festejos de EU de Día de Brujas.