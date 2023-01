Adal Ramones comparte imagen con look diferente

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Adal Ramones, que se convertirá en papá por tercera ocasión a los 61 años, compartió una foto de antaño en la que luce irreconocible, eran, como él los llama, los años maravillosos de la Universidad; el conductor compartió una vieja fotografía en la que presume de una larga cabellera; su aspecto poco o nada se parece a como luce en la actualidad.

Ramones se puso de nostálgico y acompañó la instantánea con un mensaje en el que agradece a sus profesores y compañeros de entonces, y lamenta que muchos de ellos ya no se encuentren vivos.

El exconductor de "Otro rollo" se separó de su esposa Gaby Valencia después de 15 años de matrimonio y dos hijos en común; se volvió a casar con Gabriela Valencia, con quien ya tiene un hijo llamado Cristóbal y están en la espera de su segundo bebé.

Aunque Adal es "traga años", su imagen madura actual es evidente

¿Adal, eres tú?

En la antigua foto que compartió Adal Ramones, aparece con una larga cabellera y un suéter de rayas color verde.

"En esta foto arrancaba la universidad, hace mil años. Años maravillosos donde conocí a tantos amigos, algunos de ellos lamentablemente ya no están con nosotros. A los maestros de la UR en Monterrey en la carrera de Ciencias de la Comunicación, mil gracias por todo, por esta época tan increíble que me hicieron vivir. A mis directores de teatro de esos años, a los compañeros de las producciones, a todos los que están y a los que ya se fueron, tienen una parte de mi corazón", se lee.

Incluso, Adal menciona a sus exnovias, y asegura que las recuerda con mucho cariño."A las novias de ayer... solo decirles que las sigo recordando con cariño sincero. Wow... cuantos recuerdos en una sola foto. La vida es bella".La foto ha causado mucha sorpresa entre sus más de un millón de seguidores en Instagram, donde su colega Adrian Uribe pensó que se trataba de una actriz cuando vio la imagen. "Pensé que era Victoria Ruffo. ¡Buena foto amigo!".Hace tiempo, Ramones posteó otra vieja foto en blanco y negro de hace más de tres décadas."Hace poco más de 30 años de esta foto... Cuando soñaba que podía acercarme a la tv en #cdmx y tener una oportunidad para hacer algo creativo... Aún faltaría un poco más de tiempo, pero ya se cocinaba algo grande... Lo demás es historia... ¡Una sensacional historia!", se lee.