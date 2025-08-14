Adela Micha desvela la verdad detrás de la relación Cazzu-Nodal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A más de un año de la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, su historia ha revivido con fuerza. La entrevista que el cantante concedió a Adela Micha ha sido la responsable; en ella, el músico habla de su necesidad de dar a conocer su versión de los hechos, afirmando que, fue por el podcast en el que su ex habló de él y Ángela Aguilar, lo que desató la inconformidad que todavía lo alberga.

En su encuentro con Micha, el músico de regional expresó que, tanto su ruptura con Cazzu, así como el comienzo de su relación con Ángela, no se dio como el público ha pensado todo este tiempo, en el que él y su esposa han recibido severas críticas, mismas que han impactado en sus carreras, las que, tiempo atrás estaban en ascenso.

El oriundo de Caborca (Sonora) expresó que, así como miles, él también vio la entrevista, donde, a finales de octubre del año pasado, Cazzu vistió el podcast "PLP", en el que habló por vez primera del dolor que supuso para ella el término de su relación.

Nodal contó a Micha que se molestó mucho al escuchar las declaraciones de su ex, afirmando que, a través de toda la entrevista, la argentina se contradice.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo estaba viendo el podcast y yo reaccioné, Adela, salí a hacer un en vivo, todo encabr*nado, porque se me hizo muy injusto, se me hizo que hubo muchos silencios y no se aclaró nada, se contradecía en muchas partes", dijo.

La cantante indicó que había preferido guardar silencio, luego de cómo se desencadenó la ruptura con Nodal, sin embargo, cuando supo que Ángela había dicho en una entrevista, para "ABC News", que ella estaba al tanto de su relación y que, de hecho, había estado de acuerdo, tenía que dar a conocer que eso no era verdad.

"Siento que todas las cosas tienen un límite, yo viví una situación, hace unos meses, de una separación bastante conflictiva, muy complicada, que se tornó... uff, como un universo paralelo, un multiverso en donde pasaban un montón de cosas, mantuve silencio por todo este tiempo porque me parecía lo correcto y, hace poco, sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario, quizá, aclararlo o, por lo menos, usar mi voz para decir mi lado de mi historia", dijo.

Para Cazzu, por encima de todas las cosas, era importante que sus fans percibieran que existe congruencia entre su hablar y actuar.

"Se puso en duda mi integridad como persona, que la trabajo día a día, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento, desde hace mucho tiempo, de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que fuera expuesta y que yo, estaba en pleno conocimiento, y se sugiere que yo fui parte de ese plan", señaló.

Cazzu negó categóricamente que eso haya sucedido y ahondó en todo a lo que se enfrentó en ese momento, época en la que Inti tenía sólo ocho meses de nacida.

"Es mentira, yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido, la gravedad que me parece que tiene esto, es que viene de boca de uno de los protagonistas, mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente, pasaron un montón de cosas, yo guardaba silencio, me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba, por primera vez, a una bebita de ocho meses, en ese momento", dijo.

También contó que, sus amistades, como La Joaqui, y su familia la protegieron, al grado que consiguieron bloquear los contenidos de redes sociales, alusivos a la relación de Nodal y Ángela que, al verlos, pudieran herirla.

"Me refugiaba en mi círculo, personas que desarrollaron planes de la CIA, tremendos, para protegerme de la información", ahondó.

Detalló que conoció la noticia de que Nodal y Ángela eran novios, como todos se enteraron, por medio de la publicación de la revista "Hola".

"A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta '¿hay alguien más?', la respuesta fue 'no' y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, me sorprendí, obviamente, porque a ella la conocía, porque había compartido algunas veces, primero pensé que no era, resultó que sí, me fue un poco inverosímil, fue un gran sorpresa, no hice nada al respecto, yo simplemente lo acepté".

También habló del dolor que atravesó:

"Para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso, me hubiese gustado nunca tener que decir nada, pero se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé, se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo, y se rompió muchísimo más que un corazón, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija, que tiene un papá que siempre va a ser su papá", detalló.