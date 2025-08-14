RAUW ALEJANDRO, “HERENCIA HISPANA 2025”

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro será honrado con el premio Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión por “su aporte innovador a la música latina y su impacto global”, en una gala prevista para el próximo 4 de septiembre, informó este miércoles la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

“Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”, dijo el presidente y director ejecutivo de HHF, Antonio Tijerino, en un comunicado remitido a EFE.

Según Tijerino, el artista personifica “un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo”, un ejemplo de lo que buscan reconocer estos galardones, creados a partir de una iniciativa de la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en E.U., celebrado cada septiembre.