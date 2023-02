Adele abraza bandera de México durante concierto en Las Vegas

adele con la bandera de mexico y when we were young, este es el video más personal de mi existencia, pic.twitter.com/FyjabJdi8R — iammymotherschild (@igartua_maria) February 11, 2023

Las lágrimas que una vez derramó Adele por la cancelación de sus shows en Las Vegas valieron la pena, pues ahora que está presentándose en "la ciudad del pecado" ha hecho de toda y cada una de sus presentaciones una experiencia inolvidable para su público y, más recientemente, para sus fans mexicanos, pues la cantante se colocó la bandera de nuestro país en los hombros, mientras interpretaba sus mejores éxitos, ¿vendrá a México pronto

La residencia de Adele en Las Vegas, Nevada, inició en noviembre del año pasado, en la que cada viernes por la noche se presenta en el Caesars Palace, luego de que en 2021 tuviera que posponer el proyecto, entre lágrimas, debido a que en ese momento la pandemia e incidentes en la logística le impidieran realizar el espectáculo cuando lo tenía programado.

Pero parece que la espera lo valió todo, pues muchos son los comentarios y reacciones que los fans de la interprete, que han tenido la oportunidad de asistir a sus conciertos, hacen acerca de lo impresionante que es la mezzo soprano, no sólo en su interpretación, sino por su gran simpatía y cercanía con sus seguidores, ya que cuentan que, en cada presentación, Adele hace una temática con la audiencia.

Entre una de las temáticas que lleva a cabo repetitivamente, la cantante de 34 años elige de entre cientos de nombres escritos en pequeñas hojas de papel, para revelar a la afortunada o el afortunado que, de forma inmediata, cambia de asiento hasta las primeras filas del escenario y, en algunas ocasiones, hasta se ha aproximado a conversar con la o el ganador acercándole el micrófono como si de una entrevistadora se tratase.

Y así como suele mantener una conexión profunda con sus fans, este pasado viernes decidió portar la bandera de México, en sus hombros, mientras interpretaba "When we were Young" y caminaba alrededor del recinto, mientras toda la audiencia coreaba el tema y la observaba con fascinación.

Aunque el detalle de la interprete ha sido aplaudido por sus fans en redes, no queda muy clara la causa de la que saliera al escenario haciendo este gesto o si una o un mexicano le que acudió a su concierto se la entregó, pero sin duda, ha fascinado a más de uno, pues hasta seguidores de otros países escribieron que fue una linda sorpresa.