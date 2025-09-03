Adrián Marcelo regala 50 mil pesos a joven para su boda y se vuelve viral

Una pareja se volvió tendencia en redes sociales luego de que el conductor regiomontano Adrián Marcelo cumpliera la petición de un joven que le pidió apoyo económico para casarse.

El creador de contenido no solo respondió, sino que depositó 50 mil pesos y dejó un mensaje de felicitación a los futuros esposos.

¿Cómo surgió la petición?

El joven Armando Ángulo escribió en X (antes Twitter): "Adrián coopera para mi boda con 50 mil y la hacemos", etiquetando al conductor.

Lo que parecía un comentario más, llamó la atención de Adrián Marcelo, quien contestó: "Mándame un comprobante de que te casas y tu cuenta de banco. No me mientas".

La respuesta del conductor

Armando compartió fotografías como prueba: una de la propuesta de matrimonio y otra mostrando el anillo de compromiso. Con eso, confirmó la veracidad de su intención de casarse.

La transferencia

Tras recibir las pruebas, Adrián Marcelo publicó el comprobante de la transferencia por 50 mil pesos, acompañado de un mensaje breve: "Que sean muy felices juntos. ¡Saludos Armando!".

Impacto en redes

El gesto del conductor rápidamente se hizo viral. La publicación en la que compartió la evidencia del depósito superó las 200 mil visualizaciones en pocas horas, con cientos de comentarios y reacciones.

Mientras algunos usuarios celebraron la generosidad del conductor, otros destacaron lo inusual del hecho y cómo una simple interacción digital puede convertirse en noticia viral.

