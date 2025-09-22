Gerardo Sánchez Zumaya se une a Morena en San Luis Potosí

Esta tarde, el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya formalizó su afiliación a Morena en las oficinas del partido, donde fue recibido por la presidenta estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien le dio la bienvenida las filas de Morena de San Luis Potosí.

Durante su incorporación, Sánchez Zumaya expresó su compromiso de recorrer las cuatro regiones del estado para invitar a más potosinas y potosinos a formar parte del movimiento.

Por su parte, la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, destacó que el partido sigue fortaleciendo su estructura con liderazgos que creen en la Cuarta Transformación.

"Hoy damos la bienvenida a Gerardo Sánchez Zumaya, quien se comprometió a caminar junto con Morena en San Luis Potosí para lograr la paz y la transformación que nuestro estado necesita", expresó la dirigente estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí