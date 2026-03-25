Adrián Marcelo y Poncho de Nigris chocan en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Ante el revuelo generado por las versiones de un posible enfrentamiento en la segunda edición de Ring Royale entre

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, los regiomontanos protagonizaron de nueva cuenta unen redes sociales.Todo surgió después de lasdeen un, donde dijo que solo aceptaría la pelea si lo hacen, así como obtener unade Ring Royale."Yo no voy a trabajar para alguien más (...) voy a subir a ese ring como, no como empleado", mencionó al revelar los detalles de las condiciones que puso para participar en el evento de boxeo. Incluso, mencionó el nombre de Julio César Chávez como posible promotor de la transmisión y otorgar otro porcentaje de las ganancias.Al viralizarse el clip con lasde Marcelo, de Nigris publicó unpor medio dehoras más tarde y algunos internautas vincularon sus palabras con lo que se dijo en el"Para mí loses lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, ¡lade todo! lo demás es lo de menos, ¿te peleas por vistas? No mms la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tenerque tú."Eldesató la ira del, quién respondió drásticamente señalando a de Nigris de explotar la imagen de sus: "¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron?"."Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla.", agregó.Lo anterior como referencia a la problemática que existe con su hija mayor, quien ha dejado claro en redes sociales que no recibe ningún tipo de apoyo económico de su padre.Más tarde, Marcelo publicó otroreferente al enfrentamiento con el conductor: "Tenerno es ningún mérito, ser, sí."Por otro lado,dio fin a la polémica con un pequeño clip donde mencionó que "la", asegurando que se sentíapor sus éxitos.