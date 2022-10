Adrián Uribe se prepara para el estreno del programa "De noche pero sin sueño"

MÉXICO (EFE).- Convencido de que el éxito profesional solo llega cuando el bienestar personal existe, Adrián Uribe inaugura una nueva etapa de su ya diversa carrera con el programa nocturno "De noche pero sin sueño", un proyecto que engloba: "todo lo que más me gusta hacer", cuenta en entrevista con EFE.



"Esto no me hubiera sucedido si no estuviera tan bien, ahora creo que es más importante el éxito personal porque si no estás bien no puedes fluir en nada y esa es la verdadera felicidad, no cambio nada de fama ni de éxito profesional por el personal", asevera Uribe.

Cuando el actor de 50 años "regresa el cassette" de su vida, se asombra de ver todo lo que ha logrado y se enorgullece de pensar en aquel joven de 15 años que comenzó con la ilusión de ser actor.

"Hace 35 años empecé, y me siento muy satisfecho de haber sido payasito en casa, de hacer obras escolares y llevarles teatro clásico desde García Lorca, Shakespeare, picar piedra y ahora verme, ¿quién iba a pensar que me iba a pasar todo esto que me está sucediendo?", dice el actor.

CREAR OPORTUNIDADES PROPIAS

Actualmente Uribe está de gira por Estados Unidos junto a Adal Ramones presentando el espectáculo "Chavorucos", sin embargo, el lunes 10 de octubre estrenará simultáneamente por Televisa y Univision su programa nocturno cuya idea original fue creada por él.

"Yo tenía muchas ganas de ser ´host´ de un ´late night show´ de este tipo, y lo platicamos mi manager y yo, y se lo propusimos al jefe de Univisión hace mucho", recuerda.

El proyecto se concretó tiempo después y eligió como productor al mexicano Miguel Ángel Fox ("Netas divinas", "¿Quién es la máscara?", etc.).

El programa promete comedia, entrevistas con artistas de la talla de Ozuna, J Balvin, Grupo Firme, Gloria Trevi -por mencionar algunos- así como números musicales, dinámicas y sketches, que pusieron a prueba a Adrián a lo largo de los primeros 10 programas que conforman esta primera temporada que ya fue grabada.

"Lo más importante es crear la confianza con los invitados. Yo me sentía como si los hubiera invitado a la sala de mi casa, vamos a divertirnos, a jugar, a reírnos a hacer sketches, y así fluyó", reconoce.

Pero algunos de sus invitados son compañeros cercanos a quienes ya conocía y con quienes no le fue difícil conectar, como Consuelo Duval y el propio Ramones quien, confiesa, fue una de sus inspiraciones al proyecto.

"Me gusta Jimmy Kimmel, más Jimmy Fallon, pero obviamente el señor Adal, en México yo lo veía (en ´Otro rollo´), y ahora tener yo mi propio programa es muy emocionante", confiesa Adrián, quien además se divertirá con sus personajes más icónicos durante el show, por lo que se espera ver al "El Vítor".

SEGUIR SU CARRERA

Durante la pandemia el actor se adentró al stand-up, antes de ello cumplió su sueño de protagonizar una telenovela y una serie, y ha participado en producciones cinematográficas que ha disfrutado mucho.

"Ya nada más me falta ser cabaretera", cuenta entre risas Uribe, quien se dice orgulloso de la versatilidad y el camino que ha tomado su carrera, pero aún aspira a hacer un papel histriónico alejado de la comedia en algún proyecto: "al final soy un actor", menciona.

"A lo mejor soy de las pocas personas que ha hecho proyectos completamente diferentes", explica.