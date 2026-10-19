Ángeles de los años 90 recuperan las alas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El cielo de Los Ángeles volvió a llenarse de ángeles. Algunos recuperaron las alas que habían guardado durante años; otros las estrenaron entre flores, plumas y destellos de pedrería.

Pero, al final, fue una de las figuras más emblemáticas de Victoria's Secret quien tuvo el último beso.

Adriana Lima, que debutó en la pasarela de la firma en 1999 y se convirtió en uno de sus ángeles un año después, fue la encargada de cerrar el Fashion Show 2026, celebrado este domingo, con unas enormes alas y su característico beso al público.

La brasileña, quien se había despedido del desfile en 2018 antes de regresar en 2024, volvió a demostrar su vínculo con una pasarela que durante décadas convirtió a las modelos en celebridades internacionales.

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Aunque el último gesto fue suyo, la encargada de abrir las puertas de este cielo fue la estadounidense Bella Hadid, quien apareció con un conjunto floral en tonos pastel y una estructura cubierta de flores que se extendía a sus espaldas.

La nostalgia también tuvo su lugar. Alessandra Ambrosio celebró su desfile número 20 con un vestido corto rosa y una larga cola, mientras Rosie Huntington-Whiteley regresó con un conjunto blanco y enormes alas de plumas.

Detrás de cámaras, Lima y Ambrosio compartieron un momento menos solemne: mientras se preparaban entre maquillaje y peinados, ambas recibieron pasteles rosas.

Regreso de íconos y nuevas figuras en Victoria's Secret

Las alas, que se convirtieron en el sello distintivo de Victoria's Secret desde finales de los 90, volvieron a ocupar buena parte del escenario.

Elsa Hosk regresó después de ocho años de ausencia con transparencias y alas monumentales; Candice Swanepoel apareció con lencería blanca satinada e Irina Shayk extendió sus alas de plumas durante el glamouroso su recorrido.

Gigi Hadid, Ming Xi y Alex Consani también formaron parte del espectáculo, esta última con un corsé negro y alas en tonos bronce.

Kylie Jenner y el Fantasy Bra: la joya del desfile

Pero en este cielo también hubo espacio para una sorpresa de 50 millones de dólares. Kylie Jenner debutó en la pasarela con el Fantasy Bra, una de las piezas más emblemáticas de Victoria's Secret, que regresó al desfile después de ocho años.

La empresaria lució el sostén elaborado por la firma de joyería Jacob & Co., valuado en 50 mdd.