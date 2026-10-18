Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde
Personal de Protección Civil de Villa de Pozos acudió al sitio y encontró el vehículo abandonado tras el accidente.
Galeria
Durante la madrugada se registró la volcadura de un automóvil sobre la carretera Rioverde.
Un automóvil Suzuki que circulaba sobre la carretera Rioverde, con dirección al Circuito Potosí, se salió del camino al llegar a la altura de la entrada a la colonia Real del Potosí e impactó contra un poste metálico de alumbrado público, para terminar volcado.
Al sitio acudió personal de Protección Civil de Villa de Pozos, que encontró el vehículo abandonado.
no te pierdas estas noticias
Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde
Redacción
Personal de Protección Civil de Villa de Pozos acudió al sitio y encontró el vehículo abandonado tras el accidente.