El primer desfile de Victoria's Secret se realizó hace 31 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Victoria's Secret realizará esta noche su tercer desfile después de ser cancelado temporalmente, en 2019, debido a ser una marca que reproducía los estereotipos entre mujeres; ahora, con un mensaje reivindicativo, la firma de lencería vuelve a la pasarela con una historia de 31 años a sus espaldas.

Y si bien, el primer desfile de Victoria's Secret tuvo lugar en 1995, la creación de la marca data de muchos años antes. En 1977, cuando su dueño original Roy Raymond creyó que era una buena idea abrir su propia tienda de ropa interior para mujer, luego de visitar una tienda departamental para comprar lencería para Gaye, su esposa, lo que supuso para él una experiencia bochornosa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras la marca estuvo en manos de Raymond, abrió cinco sucursales, hasta que, en 1982, le fue comprada por el inversionista Les Wexnerm quien, para inicios de los noventas, ya había logrado abrir alrededor de 350 tiendas en plazas comerciales de Estados Unidos.¿El siguiente pasó a la sofisticación de la firma?, reunir a algunas supermodelos, como Stephanie Seymour, Catherine McCord, Veronica Webb e Ingrid Seynhaeve, para que participaran en el primer desfile de Victoria's, el cual se diferenció a sus shows actuales; fue un concepto sencillo pero que fascinó de inmediato, Donald Trump -por cierto- fue uno de los asistentes a esa primera pasarela.Así lo narró Catherine McCord, para la revista "Vogue", en 2017:"Estaba totalmente nerviosa, había hecho shows en Londres, Milán y París, pero recuerdo haber llegado al final de la pista y, de repente, se sentía cohibida porque la atmósfera era distinta, estoy segura de recordar haber visto a Donald Trump en la primera fila".La preparación física de las modelos era rigurosa, como recuerdan otras de las modelos que formaron parte del concepto en sus diferentes ediciones.Veronica Webb:"Creo que hice casi mil sentadillas la semana anterior y seguí una dieta especial para reducir la hinchazón, estás en ropa interior lo que que se trata de tu cuerpo y de lo fuerte y saludable que eres, no hay lugar en donde esconder un sólo defecto del cuerpo".La exigencia de la marca fue rigurosa e inflexible, así fue por años, hecho que fatigó a la audiencia; después de lustros de que sus emisiones alcanzaran niveles de raiting inimaginables, en 2018, los índices de audiencia disminuyeron exageradamente y, en 2019, el evento fue cancelado, por reiterar patrones caducos sobre la estética femenina y la belleza.No fue sino hasta 2024, después de otros intentos por reanudar la realización del fesfile que Victoria's Secret llevó a cabo su vigésima cuarta edición, incluyendo a modelos, catalogadas como "plus-size" y también una modelo transexual, demostrando y su interés compromiso público por la inclusión.De entre las modelos que incluye este año, se encuentran Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Alex Consani, Alessandra Ambrossio, Elsa Hosk y Liu Wen.