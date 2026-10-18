Premios Billboard de la Música Latina 2026 revelan su lista de finalistas

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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 dieron a conocer su lista de finalistas, con representantes del regional mexicano, el pop latino, la música urbana y otros géneros.

Premios Billboard Música Latina 2026: nominaciones y homenajeados

Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida figuran entre los artistas con más nominaciones, mientras que Karol G y Cristian Castro destacan por los reconocimientos a sus trayectorias.

Peso Pluma suma 17 candidaturas, seguido de Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. La colombiana Karol G cuenta con nueve nominaciones, Prince Royce con ocho y Bad Bunny con siete. También aparecen Romeo Santos y Rosalía, con seis menciones cada uno, mientras que Shakira, Beéle, Herencia de Grandes, Los Dos De Tamaulipas y Omar Courtz reúnen cinco.

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Karol G y Cristian Castro: reconocimientos especiales

La competencia contempla categorías por desempeño en las listas latinas, las reproducciones digitales y la popularidad de las canciones. Fuerza Regida también compite en rubros como Artista del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.

Karol G, quien suma nueve candidaturas en esta edición, recibió en 2023 el Premio Billboard Espíritu de Esperanza por su labor social y su contribución al empoderamiento femenino. En 2022 creó la Fundación Con Cora, enfocada en impulsar el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres en situación vulnerable. La cantante también ha destacado por sus resultados comerciales: su álbum Mañana Será Bonito debutó en el primer lugar de Billboard 200 y se convirtió en el primer disco en español de una mujer en alcanzar esa posición.

Por su parte, Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística en la ceremonia de este año y ofrecerá una presentación musical. El reconocimiento distingue sus más de tres décadas de carrera, en las que canciones como "Azul" y "Amor" llegaron al primer lugar de las listas latinas de Billboard. Entre quienes han recibido anteriormente este galardón figuran José José, Roberto Carlos y Carlos Santana.

La ceremonia se celebrará el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con presentaciones de Carlos Rivera, Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia, entre otros. Carmen Villalobos y Javier Poza estarán a cargo de la conducción.