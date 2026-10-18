Premios Billboard de la Música Latina 2026 revelan su lista de finalistas
Cristian Castro será homenajeado por su trayectoria en la ceremonia que se realizará en Miami.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 dieron a conocer su lista de finalistas, con representantes del regional mexicano, el pop latino, la música urbana y otros géneros.
Premios Billboard Música Latina 2026: nominaciones y homenajeados
Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida figuran entre los artistas con más nominaciones, mientras que Karol G y Cristian Castro destacan por los reconocimientos a sus trayectorias.
Peso Pluma suma 17 candidaturas, seguido de Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. La colombiana Karol G cuenta con nueve nominaciones, Prince Royce con ocho y Bad Bunny con siete. También aparecen Romeo Santos y Rosalía, con seis menciones cada uno, mientras que Shakira, Beéle, Herencia de Grandes, Los Dos De Tamaulipas y Omar Courtz reúnen cinco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Karol G y Cristian Castro: reconocimientos especiales
La competencia contempla categorías por desempeño en las listas latinas, las reproducciones digitales y la popularidad de las canciones. Fuerza Regida también compite en rubros como Artista del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.
Karol G, quien suma nueve candidaturas en esta edición, recibió en 2023 el Premio Billboard Espíritu de Esperanza por su labor social y su contribución al empoderamiento femenino. En 2022 creó la Fundación Con Cora, enfocada en impulsar el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres en situación vulnerable. La cantante también ha destacado por sus resultados comerciales: su álbum Mañana Será Bonito debutó en el primer lugar de Billboard 200 y se convirtió en el primer disco en español de una mujer en alcanzar esa posición.
Por su parte, Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística en la ceremonia de este año y ofrecerá una presentación musical. El reconocimiento distingue sus más de tres décadas de carrera, en las que canciones como "Azul" y "Amor" llegaron al primer lugar de las listas latinas de Billboard. Entre quienes han recibido anteriormente este galardón figuran José José, Roberto Carlos y Carlos Santana.
La ceremonia se celebrará el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con presentaciones de Carlos Rivera, Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia, entre otros. Carmen Villalobos y Javier Poza estarán a cargo de la conducción.
no te pierdas estas noticias
Gaby Rivero anuncia que se convertirá en abuela por primera vez
El Universal
La actriz mexicana Gaby Rivero compartió en redes sociales la felicidad por la llegada de su primer nieto, anunciado por su hija Gala Ricote.
Tiny Desk respalda a latinos tras polémica con Tigres del Norte
El Universal
Tras críticas por edición, Tiny Desk anuncia restauración del discurso completo de Félix Contreras.
Muere Michael Forest, conocido por su papel en Star Trek
PULSO
El actor Michael Forest, famoso por interpretar a Apolo en Star Trek, falleció a los 97 años.