La exitosa canción de Benny, escrita por Alix Bauer

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Benny Ibarra fue uno de los integrantes de Timbiriche que, tras abandonar la banda, construyó una sólida cerrera como solista. El cantante cuenta con múltiples temas que se convirtieron en éxitos y "Uno", la canción que lanzó en 2001, fue uno de ellos y, aunque pocos lo saben, fue Alix Bauer, quien escribió la letra, mientras que él estuvo encargado de la música.

A pesar que, cuando Bauer dejó Timbiriche, en 1988, luego de seis años de que se formara la agrupación juvenil, lanzó su proyecto en solitario, con el álbum "Por vez primera", en el momento en que contrajo matrimonio (con Jack Derzavich), decidió poner una pausa a su carrera musical y enfocarse en otras tantas inquietudes que la asaltaban por esa época.

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A sus 23 años y, recién casada, Alix estudió la universidad y siguió explotando su talento, no como cantante, sino como compositora; tras el nacimiento de sus gemelos, Danna y Moisés (en 1999), la cantante escribió varias de las canciones de "La novicia Rebelde", además de que se encargó de adaptar el guión original al español de la obra.Pero también escribió una canción para Benny, quien, habitualmente, colaboraba con Memo Méndez Giú y Paulyna Carraz, responsables de la letra de canciones como "Cielo", "Llueve luz" y "Mía".Pero Alix fue quien escribió "Uno", el primer sencillo que Benny estrenó en 2001, con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "Todo o nada".En Spotify, "Uno" cuenta con más de 17 millones 53 mil reproducciones, mientras que su videoclip, en YouTube, alcanza las 5 millones 800 mil reproducciones.Alix, además, estudió una maestría en psicología por lo que, en la actualidad, también se dedica a dar terapias, su mayor pasión en la actualidad."Después de meterme en varios lugares y descubrir lo que me gusta, lo que sí me tiene verdaderamente apasionada es la terapia, tengo una especialidad en terapia humanista y, otra, en terapia gestalt y lo que hago es que combino ambas", dijo en el podcast "Abre la caja de...".En 2024, además, confió en una entrevista con Isabel Lascurain, que ella era quien se estaba encargando de escribir el libro biográfico de Timbiriche, el cual, aún no ha sido publicado.En esa época, reveló que había entrevistado no sólo a sus compañeros de agrupación, sino a algunos de los personajes clave en la creación del grupo, entre ellos Martha Zavaleta, María Elena Galindo, Pedro Damián, Víctor Hugo O´Farril y Luis de Llano.