Afirman que conciertos de Luis Miguel no serán en el Auditorio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Durante años el Auditorio Nacional fue el escenario predilecto de "El Sol de México" para brillar ante sus fans y hacerlos vibrar con cada una de sus interpretaciones; incluso posee el récord mundial por más presentaciones consecutivas en este lugar, gracias a los 30 conciertos que ofreció como parte de su gira "México en la piel".

La última vez que Luis Miguel se presentó en el llamado Coloso de Reforma, fue en 2018 con un rotundo éxito, sin embargo, para esta nueva etapa en su carrera, el cantante podría despedirse del lugar que ha sido testigo de las mejores etapas de su carrera, para mudarse a otro importante foro.

El pasado 14 de febrero, el intérprete de "Un te amo" anunció su gira 2023, y aunque hasta ahora no se han revelado ni las fechas ni la lista de países que visitará, de acuerdo con la periodista Mara Patricia Castañeda, la cede para la CDMX dejará de ser el Auditorio, ahora podría presentarse en la Arena Ciudad de México.

Según información que publicó la también reportera, para este gran regreso "Mickey" habría buscado un recinto mucho más grande y con menos problemas de logística, por lo que este escenario le vendría como anillo al dedo: "Desde hace varios años, las presentaciones de Luis Miguel han sido en el Auditorio Nacional, sin embargo, se acaba de confirmar que este año no será así. "Luis Miguel Tour 2023" se realizará en un lugar más grande, y en el que hay menos reglas para los cantantes y el público: la Arena Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco", señaló a través de sus redes sociales.

De confirmarse, esta sería la segunda vez que el artista se presenta en dicho lugar, pues tuvo la oportunidad de pisarlo por primera vez, en su inauguración, el pasado 25 de febrero de 2012.

Muchos de sus fans esperan que la tarde de este miércoles el famoso revele todos los detalles sobre esta serie de presentaciones y es que, a través de su cuenta oficial de Instagram prometió una gran sorpresa para el 19 de abril, el día de su cumpleaños número 53.

Desde las primeras horas de este miércoles, el nombre de Luis Miguel se ha convertido en tendencia en las redes sociales, esto no sólo por el anuncio que hará en cualquier hora, también por su cumpleaños número 53.

Cientos han sido los mensajes que sus fans, de todas las edades, han dejado en todas las plataformas digitales para enviarle al llamado "Sol" los mejores deseos y felicitarlo en este día tan importante.

"Hoy cumple años el rey de la música: Luis Miguel Gallego Basteri", "Hoy es un buen día para escuchar todo el día a Luis Miguel, feliz cumpleaños mi Sol", " Un año más celebrando al único Sol de México", "Hoy hace 53 años nació Luis Miguel. Feliz cumpleaños ídolo", "Hoy debería de ser feriado. Te amo Luis Miguel", "19 de abril, día internacional de poner las canciones de Luis Miguel a todo volumen", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.