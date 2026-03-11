Aída Cuevas gana fallo legal tras cuatro años de disputa familiar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La cantante mexicana

anunció que obtuvo un

a su favor en elque mantenía desde hace cuatro años con su hermano, el también intérprete Carlos Cuevas.Fue el, cuando el abogado de la artista, el licenciado, fue al estudio de "" para dar a conocer la absolución, tras la búsqueda de Carlos de ser indemnizado -a través de la- con más de 25 millones de pesos.A través de undifundido este, la cantante informó que el proceso judicial ha concluido y que lade las autoridades le dio la razón.a la luz: he ganado la demanda y la", expresó la artista al inicio de su mensaje, en el que también reconoció que el conflicto fue un periodo complicado tanto para ella como para suDe acuerdo con Cuevas, durante los últimos años enfrentó diversaspor su propio hermano, un proceso que describió como largo, complejo y emocionalmente difícil. No obstante, aseguró que siempre confió en que la"Hoy ese proceso ha concluido. Después de todas las instancias legales, laha salido", señaló.La intérprete de música ranchera también explicó que decidió compartir la noticia luego de que durante el conflicto circularan distintassobre el caso. Según dijo, laconfirma que actuó de manera correcta.estas palabras desde el rencor ni desde el deseo de confrontación", afirmó. "La resolución de las autoridades confirma lo que siempre sostuve: quey que lade mi lado".En su mensaje, Cuevas también aprovechó para hacer una reflexión sobre la importancia de que lasdefiendan su dignidad ycuando consideran que se ha cometido una injusticia."Lasdeben tener siempre la libertad y la valentía de alzar la voz", escribió.Finalmente, la cantante agradeció eldurante el proceso, especialmente de suy de las personas que confiaron en ella durante los momentos más complicados."Hoy cierro este capítulo con tranquilidad y con la", concluyó la intérprete, quien aseguró que ahora seguirá enfocada en su, su trabajo y los proyectos que vienen en el futuro.En, cuatro años después de que Carlos Cuevas declarara ante la prensa que sucon Aída se debía a que ella se había molestado por haberla contradicho públicamente —luego de que la cantante afirmara quele propuso matrimonio en tres ocasiones—, la intérprete decidió dar su propia versión de los hechos.Durante una entrevista en el programa "", Aída reveló a Pati Chapoy que, en realidad, el conflicto entre ambos no era reciente, pues su relación como hermanos llevaba cerca de tres décadas deteriorada. Según explicó, else originó por constantesque, aseguró, su hermano hacía en su contra.La cantante también cuestionó lade Carlos, a quien acusó de llevar una vida que calificó como "turbulenta", al señalar que presuntamente estaba involucrado en situaciones relacionadas con "faldas y vicios", pese a que mantiene un matrimonio de