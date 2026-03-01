Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La influencer mexicana,

, y la streamer argentina,

, llevaron sus tensiones a redes sociales, dando a entender que la amistad entre ellas llegó a su fin, pero que no están cerradas a la posibilidad de enfrentarse en el ring en el futuro.Ambas jóvenes son conocidas por su, que las ha llevado a participar en diferentes ediciones de eventos que combinan el deporte con espectáculos y el entretenimiento digital, como, Stream Fighters,, entre otros.En esta ocasión, la polémica surgió luego de que la streamer argentina contestara al comentario de un fanático, asegurando que le "encantaría", pero en un lugar donde "".-----"exhibe" acon video en redes socialesno tardó en publicar su respuesta, exhibiendo a la sudamericana con un video de un encuentro que tuvieron en el ring a, donde la originaria de Monterrey, lleva laA través de, Flores le contestó acon un extenso mensaje, donde comentó: "Te quedaste con ganas de más? Y eso que fue súper tranqui y a".Asimismo, la regiomontana expuso a la streamer argentina, dejando claro que yay que, cuandolo necesitó, ella le dio: "Me vas a decir careta a mí y cuando éramos 'amigas' y en Mx no tenías donde quedarte te invité a mi casa y tú me tenías bloqueada de las historias Instagram; cuando te confronte, tu excusa fue 'que no querías que viera que promocionabas tu onlyfans' (claramente sabía que tenías)".Flores encendió su mensaje criticando a la argentina, con la frase "No me sorprende que a cada rato tengas quemás".También aprovechó la publicación para "aclarar" por qué no se confirmó la pelea entre ambas streamers, puesaseguró no estar lista: "Nuestra pelea no se hizo porque yo dijera públicamente que no quería, no se hizo porque nos lay tú respondiste 'que no estabas lista' y eso no fue solo ahorita sino desde diciembre".